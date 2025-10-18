Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Определены самые смешные названия российских деревень 0 1001

Lifenews
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Определены самые смешные названия российских деревень
ФОТО: Youtube

Киска и Веселая жизнь стали самыми смешными названиями деревень.

Киска, Веселая жизнь, Марс, Плясово-Китаево, Терпишка и Ыб вошли в список самых смешных названий деревень и сел России.

В Воронежской области обнаружили 22 забавных названия, среди них: Ендовище, Долбневка, Чулок, Пирамиды, Гнилуша, Дракино, Тройня и Хреновище. В Курганской области их 14, включая Духовку, Короли, Кокуй, Камчатку, Дворцы и Крепость. В Республике Удмуртия — еще 13: Писеево, Двигатель, Сидоровы Горы, Шалавенки, Балуй, Мальчиково, Майоры, Квардавозь.

В перечень также попали Ынырга и Кукуя в Республике Алтай, Новый Опель, Сос и Бабки в Псковской области, Мутный и Чика в Республика Коми, Батарейка в Краснодарском крае, Варварское в Нижегородской области, Поцелуево и Свиноедово в Московской области.

Читайте нас также:
#россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Скандальный гонорар Нади из «Иронии судьбы»: $1,5 млн за роль в неснятом фильме
Изображение к статье: Скандальный гонорар Нади из «Иронии судьбы»: $1,5 млн за роль в неснятом фильме
Немка после визита в Россию назвала поразившие ее бытовые привычки женщин
Изображение к статье: Немка после визита в Россию назвала поразившие ее бытовые привычки женщин
Вышел фильм «Эддингтон»: Ари Астер высмеивает политику, ковид и протесты
Изображение к статье: Шериф маленького городка старается навести свои порядки. Иконка видео
Изображение к статье: Иногда так лениво что-то делать. Иконка видео
Почему юные «зумеры» отказываются вкалывать: расследование экспертов 116
Изображение к статье: Фото: @Adamstoon1 / Х
Появилась посвященная поездке Зеленского в США карикатура 1 659
Изображение к статье: Названо государство, которое первое затонет из-за повышения океана
Названо государство, которое первое затонет из-за повышения океана 481
Изображение к статье: Произошедшее на том свете весьма впечатлило научного работника. Иконка видео
«Я был в колодце с золотистым светом вверху»: нейробиолог поделился потусторонним опытом 1 591

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 43
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 17
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 72
Изображение к статье: Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России»
В мире
Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России» 114
Изображение к статье: Латвию накроет мороз - синоптики
Наша Латвия
Латвию накроет мороз - синоптики 299
Изображение к статье: Хоровое пение не понравилось силовым структурам РФ. Иконка видео
ЧП и криминал
1
18-летняя студентка просидит 2 недели под арестом за песни на улицах Петербурга 1 239
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 43
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 17
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 72

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео