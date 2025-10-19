Baltijas balss logotype
Кошмар феминизма: 76% невест 25-миллионного Нигера составляют подростки

Lifenews
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сами еще дети - а уже матери.

Сами еще дети - а уже матери.

Женские организации поднимают борьбу за права угнетенных сестер.

Нханга — древний обычай народа шона, который переосмысляют в современную феминистскую традицию. Nhanga — традиционный девичник у народа шона, где будущих жён (почти всегда подростков) готовили к семейной жизни, учили послушанию и тому, как угождать мужьям.

Некоммерческая организация Rozaria Memorial Trust из Зимбабве с 2017 года ставит своей задачей на 180 градусов перевернуть эту традицию, вводя понятие «новая нханга». Теперь это место, где девочки и женщины открыто обсуждают чувствительные для себя темы: сексуальность, детские браки, подростковую беременность, гендерные стереотипы, образование, расширение экономических прав и возможностей. Фонд организует встречи по возрастным группам, от девочек 5 лет до женщин старше 35 лет, обеспечивая соответствующую возрасту учебную программу и наставничество между поколениями. Иногда приглашаются старейшины, в том числе государственные чиновники. Занятия также включают практические навыки, такие как птицеводство, земледелие и мыловарение.

По данным ЮНИСЕФ, каждая третья девочка в Зимбабве выходит замуж до 18 лет. Аналогичная ситуация наблюдается в соседних странах Восточной и Южной Африки. Уровень детских браков в Центральной и Западной Африке в последнее время резко вырос до более чем 40%, а в Нигере (население более 25 миллионов) этот показатель достиг 76%, что является самым высоким показателем в мире.

Бедность – одна из причин столь большого количества детских браков в Нигере. Около 50% из примерно 20 миллионов жителей страны живут менее чем на один евро в день. Страна занимает предпоследнее место в Индексе развития человеческого потенциала ООН. Многие бедные семьи надеются защитить будущее своих дочерей, выдавая их замуж в раннем возрасте. Во многих случаях семьи также боятся, что их дочери забеременеют до замужества, что стало бы позором для семьи. Детские браки также используются для урегулирования ссор, погашения долгов или получения дохода от выкупа за невесту.

НКО Rozaria Memorial Trust была основана доктором Ньярадзайи Гумбонзвандой в 2007 году в память о её покойной матери Мбуе Розарии Марумиса-Диже, вышедшей замуж в юном возрасте и ставшей впоследствии общественным деятелем.

#африка
Оставить комментарий

