Место жительства связали с риском болезней мозга 0 599

Lifenews
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Место жительства связали с риском болезней мозга
ФОТО: Unsplash

Социальные условия и экология в месте проживания влияют на здоровье мозга.

Ученые из Медицинской школы Университета Уэйк-Форест (США) выяснили, что социальные и экологические условия района проживания могут напрямую влиять на здоровье мозга и риск развития деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia (A&D): Behavior & Socioeconomics of Aging.

Исследователи проанализировали данные 679 взрослых участников проекта Healthy Brain Study, которым проводили МРТ головного мозга и анализ крови для выявления ранних признаков болезни Альцгеймера и других форм деменции. Эти данные сопоставили с тремя национальными индексами, отражающими социально-экономическую и экологическую обстановку.

Выяснилось, что люди, живущие в районах с высоким уровнем бедности, загрязнения воздуха и социальной уязвимости, чаще демонстрировали изменения в мозге, связанные с ухудшением памяти и когнитивных функций. Среди таких признаков — истончение коры головного мозга, нарушения белого вещества и ухудшение мозгового кровообращения. Особенно сильная связь наблюдалась у участников афроамериканского происхождения, проживающих в наиболее неблагополучных районах.

Авторы подчеркнули, что условия, в которых человек живет, включая доступ к чистому воздуху, безопасному жилью и здоровому питанию, могут оставлять заметный след на состоянии мозга. Они считают, что улучшение качества городской среды должно рассматриваться как один из способов профилактики деменции наряду со здоровым образом жизни и контролем хронических заболеваний.

#здоровый образ жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

