Живущая за границей 44-летняя российская теннисистка практически не показывает семейную рутину. Поэтому ее совместные с детьми фотографии сразу же оказываются в центре внимания. Особенно сейчас, когда сама Анна скоро должна родить четвертого малыша.

Курникова и ее муж Энрике Иглесиас в свое время обосновались в роскошной вилле в элитном районе Бэй-Пойнт на берегу залива Бискейн в Майами. Там время от времени папарацци ловят звездную семью и их наследников, но обычно получающиеся фотографии оставляют желать лучшего. Сейчас же сама Анна поделилась качественным снимком со всеми своими детьми.

Курникова не стала комментировать новую публикацию в личном блоге, оставив под кадром лишь несколько эмодзи, среди которых была и тыква — намек на то, что совсем скоро за границей будут праздновать Хэллоуин. И семья Анны уже готова к этому торжеству. Фотограф запечатлел ее и детей в костюмах.

Семилетний Николас нарядился в футбольную форму, а его сестра-двойняшка Люси и самая младшая пока что дочь Курниковой и Иглесиаса Мэри выбрали костюмы тыкв. Сама Анна по такому случаю примерила на себя костюм утки. Который очень удачно скрывает ее живот. Тот факт, что жена Энрике уже которую неделю прячет фигуру за объемными одеждами, только подтверждает новость о ее четвертой беременности.

Между тем поклонники Курниковой просто в восторге от ее редкого семейного кадра. На разных языках в комментарии люди оставили немало приятных слов звезде российского спорта. А кто-то даже упомянул и про интересное положение Анны, которая она сама лично пока так и не подтвердила.

«Дети так растут! Такая прелесть! Не могу дождаться следующего птенца»; «Обожаю эти костюмы»; «Девочки прям копия отца, а мальчик взял и от мамы, и от папы»; «Мне кажется, старшая больше на Аню похожа»; «Копия Энрике»; «Какую красивую семью вы успели создать с Энрике Иглесиасом»; «Какие у вас красивые дети»; «Блондиночки такие. Уже подросли. Вроде вот только малышариками были»; «Красивая семья», — пишут восторженные интернет-пользователи.