Джону Литгоу, сыгравшему Черчилля в «Короне», стукнуло 80 1 46

Lifenews
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Он не стар, он суперстар.

Он не стар, он суперстар.

Ему подвластны сложные, двойственные персонажи, с двойным дном, гибкой моралью, темной стороной.

Американский актер, прославившийся ролью Дика Соломона в ситкоме «Третья планета от Солнца» и ныне играющий Альбуса Дамблдора в новой экранизации «Гарри Поттера», отмечает 80-летие. Многократный номинант на «Оскар» и «Грэмми», лауреат нескольких «Эмми», «Золотого глобуса» и «Тони», Джон Литгоу — один из артистов, чье влияние на индустрию развлечений неизгладимо.

Он без устали работал в мюзиклах и спектаклях, снимался на телевидении и в кино начиная с 1973 года, состоялся как детский писатель, высмеивал диктаторов, восхищаясь их самодурством, и до сих пор не планирует останавливаться. «Жена говорит, что у меня всегда должен быть какой-то проект. Я вроде как «проектофил» — шутит он.

Дружелюбный инопланетянин, карикатурный тиран, интриган и серый кардинал, волк в овечьей шкуре: вспоминаем творческий путь Литгоу.

Он не раз, посмеиваясь, упоминал, что впитал Шекспира «с молоком матери»: когда растешь в семье актрисы Сары Джейн и театрального продюсера Артура Литгоу, который руководит театральной группой, играющей все пьесы английского драматурга, такое случается. В семь лет Джон Литгоу сыграл Горчичное Зернышко в постановке «Сон в летнюю ночь». «Моя первая великая роль», — смеясь, вспоминает он.

Когда читаешь биографию Литгоу, подцепиться не к чему. Ни скандалов, ни падений в пропасть перед стремительным взлетом. Только невероятное трудолюбие, парадоксальное усердие, стабильный KPI, завидная продуктивность. И необычные родственные связи. Например, с писателем Томасом Пинчоном и Клинтом Иствудом в каком-то десятом колене.

Он окончил среднюю школу в Принстоне, учился в Гарвардском колледже на курсе истории и английской литературы, там же стал играть в театре. Получил степень бакалавра гуманитарных наук с отличием, потом поступил в Лондонскую академию музыки и драматического искусства, связав жизнь с театром. Параллельно занимался кинопроектами (дебют — «Сделка, или Блюз о потерянной сумке с сорока кирпичами по пути из Беркли в Бостон», 1972 год), в 28 лет сыграл на Бродвее так, что получил первую номинацию на премию «Тони» за роль второго плана в постановке «Раздевалка» Дэвида Стори в 1973 году. Через десять лет — две номинации на «Оскар» за работу в фильмах «Мир по Гарпу» (с Робином Уильямсом) и «Язык нежности» (с Джеком Николсоном). Безупречная репутация в киносообществе. Голос мастера Йоды в радиопостановке «Звездные войны». Эпизоды в «Сумеречной зоне» и «Удивительных историях» — сверхпопулярных телеальманахах. Театральное сотрудничество с Мерил Стрип. Работа в мюзикле 1984 года «Свободные», где он сыграл вредного священника, пытающегося запретить молодежи танцы.

Что касается «вредных» персонажей — они садятся на Литгоу как влитые. Его внушительный рост (190 см), круглое и плоское лицо, на котором компактно собраны глаза, нос и острая линия рта, естественным образом создают контраст в восприятии актера на экране. Проще говоря, с такой внешностью впору охранять корпуса психиатрической клиники или держать сеть автомоек в Детройте. Но неиссякаемое чувство юмора и несбиваемый моральный компас Литгоу позволяют ему с иронией относиться не только к своим ролям, но и к самому себе.

Начиная с «Воскрешения Каина» Брайана Де Пальмы в 1992-м, определилась генеральная линия киноработ Лигоу. Это сложные, двойственные персонажи, с двойным дном, гибкой моралью, темной стороной. Хищники как они есть. Однако его истинная натура проявлялась в таких персонажах, как Дик Соломон из «Третьей планеты от Солнца» или Джерри из «Как я встретил вашу маму». Это ребячливый, немного инфантильный, но ответственный семьянин, который способен удивлять окружающих и самого себя.

«Боже мой! Я великолепен!» — восклицает Дик Соломон, главнокомандующий инопланетной экспедиции, которая высадилась в Огайо и вынуждена притворяться обычными людьми, вникая в культуру человечества. Ситком «Третья планета от Солнца», выходивший с 1996 по 2001 год на NBC (в России он даже получил адаптацию под названием «Гуманоиды в Королёве» с Валерием Гаркалиным, но не взлетел), стал для Литгоу мостом в новое тысячелетие.

Где его поджидал «Шрек». Работа над озвучиванием мультфильма, который впоследствии заслужил «Оскар», длилась четыре года. Джону Литгоу досталась партия мелкого (во всех смыслах) диктатора лорда Фаркуада. Актер не подозревал, что держит в руках сценарий постмодернистского шедевра — мультфильма, которому суждено поменять сказочный нарратив на годы вперед. К тому же все четыре года подряд его периодически вызывали на переозвучку, что изматывало и не давало ясности. Каково было удивление, когда фильм Эндрю Адамсона и Вики Дженсон вывел DreamWorks Animation прямиком в конкуренты Pixar. В Фаркуаде сошлись ключевые характеристики негодяев у власти, ловко высмеянные и сценаристами, и аниматорами, и самим актером, чьим голосом он заговорил: «Кто-то из вас сгинет, но эту жертву я готов принять!»

  • П
    Процион
    22-го октября

    Мне лично наплевать на этого Джона Литгоа, я с ним ровесники (мне 78.5). Но от Уинстона Черчилля я в непроходяшем восторге. Чего только стОит его такое высказывание: Своим здоровьем и долголетием я обязан спорту. Я никогда им не занимался.

    1
    1

Видео