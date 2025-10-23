Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Брак харизматичного Юры Борисова на грани распада, 32-летний артист все отрицает 0 241

Lifenews
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: По сюжету "Хроник", герой Юры Борисова сходится с персонажем Юлии Высоцкой.

По сюжету "Хроник", герой Юры Борисова сходится с персонажем Юлии Высоцкой.

Супруги появились на премьере фильма «Алиса в стране чудес» вместе с дочками Акулиной и Марфой.

Юрий Борисов (32) покорил сердца поклонников не только своими яркими ролями, среди которых главная - в исторической сериальной премьере "Хроники русской революции", но и своей преданностью семье.

В Анну Шевчук актер влюбился еще в студенческие годы и долго и настойчиво ухаживал за ней. Магия случилась, пара поженилась, а чуть позже в молодой семье родились дочки — сначала Марфа, а через два года Акулина. Анна Шевчук не просто супруга, а настоящая боевая подруга — она вычитывает каждый сценарий, помогает мужу принимать решения относительно ролей и всегда готова поддержать его в любой ситуации.

Однако недавно в Сети появились тревожные слухи — говорили, что Борисов собирается разводиться и, более того, уже строит отношения с новой возлюбленной, которая ждет от него ребенка.

Анна и Юра никак не комментировали эти слухи, а вместо этого решили показать — в их семье царит абсолютная гармония и любовь.

3333x5000_0x4I1qPDoF_1196582151236768097.jpg

Супруги появились на премьере фильма «Алиса в стране чудес» вместе с дочками Акулиной и Марфой и выглядели абсолютно счастливыми. Так что недоброжелателям придется столкнуться с горечью разочарования — Борисов и Шевчук женаты уже 11 лет и эта цифра будет стремительно расти назло всем прогнозам хейтеров.

А вот как прокомментировали ситуацию фаны артиста:

"В шоубизе нормальных крепких семей почти не бывает - а у него есть. Куда уходить и зачем? Чтоб до старости лет таскаться по каким-то мусорным отношениям? Или чтоб в посмешище превратиться, типа всяких Дибровых или, если угодно Деппов и прочих? Если мозги есть - конечно никаких разводов не будет".

"Прекрасная пара, искренняя любовь, таких среди шоу-бизнеса единицы. Вместе навсегда!"

"Да черта с два он разведется! Венера в Козероге, Марс в раке. У моего дедушки такие же показатели (и тоже Стрелец) - лучший семьянин, все в семью, все для семьи".

Читайте нас также:
#звезда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Путешественников предупреждают о смертельном алкоголе. Какие направления считаются особо опасными?
Изображение к статье: Путешественников предупреждают о смертельном алкоголе. Какие направления считаются особо опасными?
Скандал: 64-летнему певцу Пенкину выставили счет в 3500 евро за порванный матрас
Изображение к статье: Сергей Михайлович удивлен неожиданным сюрпризом. Иконка видео
Вот эта молоденькая порнозвезда, которую выбрал комик Саша Барон Коэн
Изображение к статье: Эта барышня имеет пару несомненных достоинств. Иконка видео
Варламов пожаловался на грязные поезда в США
Изображение к статье: Варламов пожаловался на грязные поезда в США
Изображение к статье: Особняк, который интересует сейчас всю Британию. Иконка видео
Чудный загородный дворец примет в ноябре принца Уильяма и принцессу Кейт 221
Изображение к статье: Назван неожиданный фактор риска развития инфаркта
Назван неожиданный фактор риска развития инфаркта 303
Изображение к статье: «Абсурд!» Женщина в Европе вылила кофе в канализацию и получила крупный штраф
«Абсурд!» Женщина в Европе вылила кофе в канализацию и получила крупный штраф 965
Изображение к статье: «Сидим у костра и говорим до полуночи»: Бекхэм раскрыл, как Гай Ричи вдохновил его на деревенский быт
«Сидим у костра и говорим до полуночи»: Бекхэм раскрыл, как Гай Ричи вдохновил его на деревенский быт 145

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 333
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 628
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3953
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 30
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 66
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 333
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 628
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео