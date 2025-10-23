Юрий Борисов (32) покорил сердца поклонников не только своими яркими ролями, среди которых главная - в исторической сериальной премьере "Хроники русской революции", но и своей преданностью семье.

В Анну Шевчук актер влюбился еще в студенческие годы и долго и настойчиво ухаживал за ней. Магия случилась, пара поженилась, а чуть позже в молодой семье родились дочки — сначала Марфа, а через два года Акулина. Анна Шевчук не просто супруга, а настоящая боевая подруга — она вычитывает каждый сценарий, помогает мужу принимать решения относительно ролей и всегда готова поддержать его в любой ситуации.

Однако недавно в Сети появились тревожные слухи — говорили, что Борисов собирается разводиться и, более того, уже строит отношения с новой возлюбленной, которая ждет от него ребенка.

Анна и Юра никак не комментировали эти слухи, а вместо этого решили показать — в их семье царит абсолютная гармония и любовь.

Супруги появились на премьере фильма «Алиса в стране чудес» вместе с дочками Акулиной и Марфой и выглядели абсолютно счастливыми. Так что недоброжелателям придется столкнуться с горечью разочарования — Борисов и Шевчук женаты уже 11 лет и эта цифра будет стремительно расти назло всем прогнозам хейтеров.

А вот как прокомментировали ситуацию фаны артиста:

"В шоубизе нормальных крепких семей почти не бывает - а у него есть. Куда уходить и зачем? Чтоб до старости лет таскаться по каким-то мусорным отношениям? Или чтоб в посмешище превратиться, типа всяких Дибровых или, если угодно Деппов и прочих? Если мозги есть - конечно никаких разводов не будет".

"Прекрасная пара, искренняя любовь, таких среди шоу-бизнеса единицы. Вместе навсегда!"

"Да черта с два он разведется! Венера в Козероге, Марс в раке. У моего дедушки такие же показатели (и тоже Стрелец) - лучший семьянин, все в семью, все для семьи".