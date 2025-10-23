Суд в Москве принял к производству иск блогера и ведущей Виктории Бони о защите чести и достоинства к Авроре Кибе — девушке, которая находится в отношениях с певцом Григорием Лепсом. Причины подачи заявления, а также сумма требований не раскрываются

Блогер и ведущая Виктория Боня подала в Кузьминский районный суд Москвы иск к Авроре Кибе, которая находится в отношениях с певцом Григорием Лепсом, о защите чести и достоинства.

Сама Виктория Боня не комментировала подачу иска к Авроре Кибе в своих социальных сетях. Как пишет журнал Voice, конфликт между Боней и Кибой начался в июле этого года. Тогда ведущая в одном из RuTube-шоу сообщила якобы о финансовых проблемах в семье девушки. Киба в ответ на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сделала комментарий с предположениями о личной жизни Бони.

Ранее, в июне, мировой судья судебного участка в Москве штрафовал Викторию Боню на 50 000 рублей по протоколу по статье о пропаганде наркотиков в интернете. Он был составлен из-за высказываний блогера и ведущей в интервью об опыте употребления аяуаски.

Аяуаска — это психоактивный отвар, традиционно используемый коренными народами Амазонии в шаманских и ритуальных целях для получения знаний и общения с духами. Он готовится из лианы Banisteriopsis caapi и растений, содержащих диметилтриптамин (ДМТ), и вызывает интенсивные психологические и духовные переживания. Название «аяуаска» происходит из кечуа и означает «лиана духа» или «лиана души».