Популярный российский блогер Илья Варламов, объявленный в России "иноагентом" и внесенный в перечень террористов и экстремистов, пожаловался на грязные железнодорожные пути и поезда на вокзале Нью-Йорка. Впечатлениями он поделился в видео, доступном на его YouTube-канале.

Варламов посетил Пенсильванский вокзал в Нью-Йорке. Он счел зал ожидания чистым и ухоженным и обратил внимание на то, что многие пассажиры сидят на полу, не боясь испачкаться. Блогер также отметил красивый интерьер помещения и добавил, что в нем приятно пахнет.

Однако, спустившись на платформу, Варламов заявил, что на ней не так чисто, как в зале ожидания. «Здесь уже все не так красиво. Здесь у тебя уже такой грязный стремный поезд, здесь такие довольно грязноватые пути. И самое главное (...) — мрачные конструкции. Все в саже, копоти», — пожаловался блогер.