Мясо оказалось скрытым фактором риска для здоровья

Lifenews
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мясо оказалось скрытым фактором риска для здоровья
ФОТО: Unsplash

Штаммы E.coli из мяса вызывают каждую пятую инфекцию мочевыводящих путей.

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП), от которых ежегодно страдают миллионы людей по всему миру, могут быть связаны не только с личной гигиеной, но и с качеством продуктов питания. Ученые из Университета Джорджа Вашингтона установили, что почти одна из пяти инфекций мочевыводящих путей вызвана штаммами кишечной палочки E. coli, которые передаются человеку через зараженное мясо. Исследование опубликовано в журнале mBio.

Команда исследователей собрала более 5,7 тысячи образцов бактерий E. coli — как у пациентов с ИМП, так и из розничных магазинов, где продавались мясо и птица, из тех же районов. Затем специалисты провели генетический анализ, чтобы определить происхождение каждой бактериальной линии. Выяснилось, что около 18 процентов случаев инфекции связаны с E. coli животного происхождения, а наиболее опасные штаммы чаще всего встречались в курином и индюшином мясе.

Особенно уязвимыми оказались жители бедных районов: у них риск заражения был на 60 процентов выше, чем у людей из более обеспеченных кварталов. Это связано с ограниченным доступом к свежим и качественным продуктам, а также с различиями в санитарных условиях.

Ученые подчеркивают, что предотвращение подобных инфекций требует системного подхода — от ужесточения санитарных норм на мясоперерабатывающих предприятиях до устранения социального неравенства в сфере питания. Для потребителей исследователи дают простые, но важные рекомендации: тщательно прожаривать мясо, избегать контакта сырого продукта с готовой пищей и мыть руки после его приготовления.

#еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
