В Испании, на исторической родине отца невесты - Антонио Бандераса, скрепили свой союз 29-летняя Стелла дель Кармен Бандерас и генеральный директор технологической компании Nova Алекс Грушински. Знакомы они буквально с детского сада, так что дополнительно проверять чувства не пришлось.

Гуляли в историческом аббатстве Ретуэрта-ле-Домен, что в Вальядолиде. Находится оно на территории винодельческого хозяйства. Я давно заметила, что свадьбы в таких местах особенно удаются. С 200 - 250 гостей и обслуги взяли подписку о неразглашении и запретили пользоваться мобильниками. Особенно напрягало отсутствие возможности растрезвонить о тусовке двух дочерей Барака Обамы. Бабушка и мать невесты - кинозвезды Типпи Хедрен («Птицы») и Мелани Гриффит («Дикая штучка»), а также старшая сводная сестра Дакота Джонсон («Пятьдесят оттенков серого») и жена Стинга - Труди Стайлер не слишком переживали.

Сама невеста в соцсети призналась в очевидном:

Я хочу провести вечность с самым любимым человеком на земле!

А Антонио Бандерас пояснил:

Моя дочь - настоящая андалузка, хотя и выросла в США. Свадьба на исторической родине - это ее способ воссоединиться со своими корнями.

Хосе Антонио Домингес Бандера родился в Малаге на юге Испании 10 августа 1960 года в семье школьной учительницы Аны Бандера Гальего (1933—2017) и Хосе Домингеса Прието (1920—2008), офицера испанской Гражданской гвардии. У него есть младший брат Франциско Хавьер. Актёр взял фамилию матери в качестве сценического имени.

В детстве Бандерас мечтал стать футболистом, так как в школе футбол был одним из основных его хобби, в котором он, к тому же, весьма преуспел. Однако приоритеты мальчика немного сместились после того, когда он сломал ногу. В 16 лет он посмотрел мюзикл «Волосы» в исполнении труппы местного театра Малаги. Находясь под впечатлением, он поступил в актёрскую школу и присоединился к одному из театральных коллективов города.