Рейтинг безопасных стран для путешествий: Европа уверенно лидирует

Lifenews
Дата публикации: 24.10.2025
Euronews
Изображение к статье: Рейтинг безопасных стран для путешествий: Европа уверенно лидирует

Самая безопасная страна мира для путешественников в 2026 году определена: американские туристы явно отдают предпочтение Европе.

Berkshire Hathaway Travel Protection опубликовала свежий рейтинг безопасности, составленный на основе данных "Глобального индекса миролюбия" (Global Peace Index), Numbeo и среднего показателя GeoSure Global для крупнейших городов каждой страны, передает euronews.com

Компания проанализировала эти статистические данные вместе с результатами опроса американских путешественников, посетивших выбранные страны за последние пять лет.

Самая безопасная страна для путешественников в 2026 году

Нидерланды заняли первое место благодаря высоким позициям в "Глобальном индексе миролюбия" и на платформе Numbeo; при этом Гаага и Эйндховен вошли в топ‑12.

Американские путешественники также высоко оценили страну за меры в сфере здравоохранения, отмечая, что это безопасное направление для женщин, LGBTQIA+ путешественников и людей с разным цветом кожи.

Однако эксперты по путешествиям всё же предупреждают туристов «смотреть по сторонам» из‑за велосипедистов, поскольку во многих нидерландских городах есть велодорожки, и перед переходом нужно смотреть в обе стороны.

«Увлечение молодых велосипедистов скоростными электровелосипедами, напоминающими мини‑байки, добавляет ещё один элемент опасности», — говорится в отчёте.

Хотя Австралия заняла второе место, список лидеров в основном представлен европейскими странами.

Фактически, из десяти самых безопасных стран мира для путешественников в 2026 году половина находится в Европе. В топ‑15 Европа заняла две трети позиций.

Нидерланды Австралия Австрия Исландия Канада Новая Зеландия Объединённые Арабские Эмираты Швейцария Япония Ирландия Бельгия Португалия Франция Великобритания Дания

Стала ли Исландия менее безопасной

Хотя в прошлом году Исландия была лидером — и по "Глобальному индексу миролюбия" считается самой мирной страной на планете, — в нынешнем списке для путешественников она оказалась на 4‑м месте.

Сместили её с вершины множественные извержения на полуострове Рейкьянес, где находится серия вулканических кратеров Сундхнуксгигар, которые выпускали в небо столбы дыма, а мощные потоки лавы прорвали защитные барьеры возле рыбацкого городка Гриндавик.

Туристов из расположенного неподалёку популярного геотермального спа‑курорта «Голубая лагуна» эвакуировали в качестве меры предосторожности.

«Извержения всегда несут риск нарушений, но в Исландии они особенно проблематичны, поскольку потоки лавы очень часто затрагивают единственную основную дорогу, опоясывающую страну», — говорится в отчёте. «Это может оставить путешественников в затруднительном положении».

Несмотря на вулканическую активность, за первые девять месяцев 2025 года Исландию посетили 1,8 миллиона иностранных туристов, и страна рассчитывает на потенциально рекордный год.

Показатель безопасности Великобритании снижается

Великобритания в этом году опустилась с 13‑го на 14‑е место, несмотря на то что участники опроса поставили стране высокие оценки за общую безопасность и здравоохранение.

«Лондон — безопасный город по сравнению со многими городами США, особенно по уровню насильственной преступности, однако здесь есть проблемы с менее тяжкими правонарушениями, такими как кражи, которые, тем не менее, могут омрачить поездку», — говорится в отчёте.

Эксперты призывают туристов остерегаться киберпреступности: не пользоваться общественными сетями Wi‑Fi и не совершать покупки на незащищённых сайтах.

Как меняется безопасность путешествий

Berkshire Hathaway Travel Protection объясняет, что её рейтинги безопасности — это «отражают момент» и они могут очень быстро измениться.

«Бывало, что лесные пожары охватывали Австралию вскоре после того, как её назвали одним из пяти самых безопасных направлений, а в Исландии — вскоре после этого — вулканы извергали лаву», — отмечают в компании.

Поэтому, независимо от того, насколько «безопасной» признана страна, важно, чтобы туристы заботились о собственной защите и заблаговременно следили за возможными рисками при путешествиях.

Видео