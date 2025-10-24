Диетологи из британского графства Гэмпшир определили, что один кебаб (в России больше известный как шаурма) на одну четверть состоит из жира.

Употребление кебабов два раза в неделю существенно повышает риск развития сердечных заболеваний через десять лет, пишет газета The Guardian.

Ученые изучали калорийность и состав популярных в Великобритани блюд быстрого питания: индийскую и китайскую еду, кебабы и "фиш-энд-чипс" - жареную рыбу с картофелем-фри. Они установили, что почти весь фастфуд содержит дневную норму жиров, однако лидером среди вредной еды оказался кебаб.

Один из исследованных учеными кебабов содержал 111 граммов жира, другой - 140, при том, что максимальная дневная норма потребления жиров для женщин составляет около 70 граммов.

Жир представляет собой соединение глицерина и жирных кислот. Большая часть жирных кислот в кебабах является насыщенными. Именно насыщенные жирные кислоты провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Наименее вредным фастфудом оказалась китайская свинина.