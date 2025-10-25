Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Королева красоты Диана Кубасова страдает от болей в шее и мигрени, врач посоветовал ботокс 0 209

Lifenews
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Королева красоты Диана Кубасова страдает от болей в шее и мигрени, врач посоветовал ботокс
ФОТО: Instagram

Королева красоты, модель, звезда телешоу, предприниматель и инфлюенсер Диана Кубасова не скрывает от своих подписчиков в социальных сетях, что столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. Диана страдает от болей в шее, а теперь и от мигрени, сообщает tv3.

С лета Диана испытывает боли в задней части шеи. Она пробовала различные методы лечения: физиотерапию, упражнения, растяжку, ударно-волновую терапию, иглоукалывание, лазер, блокаду нервов — ничего не помогло.

Невролог сделал рентген и МРТ, после чего порекомендовал попробовать ботокс в заднюю часть шеи. Диана последовала совету врача, однако после процедуры у неё начала неметь часть лица, она не может держать голову прямо, а головные боли и мигрени не прекращаются. Ботокс лишь усугубил ситуацию.

Несмотря на боли и постельный режим, Диана запланировала новоселье на 40 человек. В праздничный вечер она прибегла к обезболивающим и препаратам от мигрени, надеясь, что их действие продержится достаточно долго, чтобы встретить гостей.

Впереди визит к другому неврологу, в надежде на решение проблемы, однако сама модель не уверена в успехе, поскольку ботокс действует от трёх до шести месяцев и уже введён в заднюю часть шеи.

tv3.lv

Читайте нас также:
#латвийские знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
49-летняя Дана Борисова высмеяла дочку - начинаюшую журналистку
Изображение к статье: Полина уже больше не мамина любимица. Иконка видео
Самая дикая Дания - это Фарерские острова
Изображение к статье: Некоторые острова совершенно необитаемы, но на них можно высадиться. Иконка видео
Скандальная «голая вечеринка» в Корее: благотворительный вечер W Korea превратился в шоу
Изображение к статье: Скандальная «голая вечеринка» в Корее: благотворительный вечер W Korea превратился в шоу
Изображение к статье: Этот мистер считается главным героем-любовником Голливуда. Иконка видео
Джулию Робертс даже за 20 000 000 долларов не уговорили целоваться с Тимоти Шаламе 356
Изображение к статье: Париж требует беретика. Иконка видео
45-летняя Кристина Агилера наслаждается осенней Францией 127
Изображение к статье: «Ген спокойствия»: у детей 90-х нашли уникальную особенность в ДНК
«Ген спокойствия»: у детей 90-х нашли уникальную особенность в ДНК 1 289
Изображение к статье: Советские бытовые привычки, которые удивят современных молодежь
Советские бытовые привычки, которые удивят современных молодежь 544

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 290
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 412
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 102
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 782
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 598
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 290
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 412
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео