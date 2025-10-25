Королева красоты, модель, звезда телешоу, предприниматель и инфлюенсер Диана Кубасова не скрывает от своих подписчиков в социальных сетях, что столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. Диана страдает от болей в шее, а теперь и от мигрени, сообщает tv3.

С лета Диана испытывает боли в задней части шеи. Она пробовала различные методы лечения: физиотерапию, упражнения, растяжку, ударно-волновую терапию, иглоукалывание, лазер, блокаду нервов — ничего не помогло.

Невролог сделал рентген и МРТ, после чего порекомендовал попробовать ботокс в заднюю часть шеи. Диана последовала совету врача, однако после процедуры у неё начала неметь часть лица, она не может держать голову прямо, а головные боли и мигрени не прекращаются. Ботокс лишь усугубил ситуацию.

Несмотря на боли и постельный режим, Диана запланировала новоселье на 40 человек. В праздничный вечер она прибегла к обезболивающим и препаратам от мигрени, надеясь, что их действие продержится достаточно долго, чтобы встретить гостей.

Впереди визит к другому неврологу, в надежде на решение проблемы, однако сама модель не уверена в успехе, поскольку ботокс действует от трёх до шести месяцев и уже введён в заднюю часть шеи.

