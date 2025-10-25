Отвесные скалы, холодное море и яростные ветры - путешествие на Фарерские острова не для слабонервных. Фарерские острова в северной Атлантике могут оказаться не лучшим выбором для путешественников, страдающих от головокружения, морской болезни или клаустрофобии.

Здесь есть опасные утесы, дуют штормовые ветра и такие крутые склоны, что даже животные могут сорваться в пропасть.

Три туриста исчезли за два дня в сентябре. Полиция сообщила, что их последнее местонахождение было рядом с известным на Фарерах водопадом. Сотрудники правоохранительных органов призывают посещающих эти места быть предельно внимательными.

Пейзажи здесь прекрасны. Одно из таких мест было выбрано для съемок последней сцены фильма "Не время умирать" о Джеймсе Бонде.

Фарерские острова, самоуправляемая территория в составе Дании, пытается справиться с растущим числом путешественников, привлекаемых наблюдением за птицами, экзотической кухней и "крутыми каникулами".

Природа задает правила

Жители Фарерских островов когда-то переходили горные перевалы и маневрировали деревянными лодками к скалистым берегам, чтобы посетить церковь или друг друга.

В отличие от туристов, они знают, каких следует избегать троп и какими дезориентирующими могут быть внезапные туманы.

"Когда вы совершаете ошибку здесь, природа обычно побеждает", - сказал продавец фургона с едой в одном из популярных мест.

Теперь легче, чем когда-либо, усвоить этот урок, исследуя Фарерские острова, которые пока менее коммерциализированы по сравнению с одной из их ближайших соседок Исландией.

Расширяющаяся сеть подводных туннелей, включая так называемую первую в мире подводную кольцевую развязку, соединяет 18 островов. Суровая изоляция уступает место гладким шоссе, и на Airbnb уже сотни предложений от местных жителей, численность которых составляет около 50 000 человек.

Сопредседательство в Арктическом совете приносит больше мировой известности, как и впечатляющий успех в отборочному турнире к чемпионату мира по футболу.

Дикая красота Фарерских островов требует уважения

Власти пытаются одновременно поощрять туризм и защищать Фарерские острова от его последствий.

Ежегодная программа «Закрыто на обслуживание» началась в 2019 году, с участием волонтеров со всего мира, выбранных для помощи в усилиях по борьбе с эрозией, укреплению троп и других работах.

Национальный музей запустил проект по защите земель и биоразнообразия

В этом году туристическое бюро представило самостоятельные поездки, которые направляют посетителей с опасных троп в самых популярных местах в менее известные районы.

Один из таких маршрутов отправляет пользователей в прибрежную деревню, где проводится популярный музыкальный фестиваль, затем в крошечный ботанический сад, к мемориалу на берегу фьорда в память о кораблекрушении, к небольшой лесополосе, довольно популярной среди жителей этих в основном безлесых островов.

Посетители, обожающие отдых на природе, могут провести неделю на Фарерских островах, занимаясь велоспортом, рыбалкой, посещая сауну, пробуя суси из местного лосося и покупая в качестве сувенира свитера из шерсти.

Летом лодочные туры включают музыкальные концерты в морской пещере или наблюдение за тупиками.

Зимы здесь суровы, но интерес к островам продлевает туристический сезон до октября.

В некоторых деревнях на севере насчитывается всего по нескольку жителей. Вне столицы Торсхавн мало бизнеса, ориентированного на туристов, но в деревне Гьогв есть гостевой дом и кафе, а в деревне Фуглафьордур очаровательная главная улица и туристический центр.

Английский язык широко распространен.

Но будьте готовы к дождю и часто меняющейся погоде. И следуйте рекомендациям, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

"Из-за отвратительного поведения и отсутствия тишины на могилах кладбище закрыто", — гласила табличка на церкви в деревне Саксун. "Не мойте обувь в раковине!" — говорилось на объявлении на паромной остановке на острове Калсой.

Работник тайского ресторана — один из немногих трудовых мигрантов на островах — подсчитал, что этим летом около 200 туристов в день посещали "фотогеничный" маяк, расположенный неподалеку.

Сайт Visit Faroe Islands балансирует между привлечением большего числа туристов и ответственностью за их безопасность.

"Штормовой отдых, — пишут авторы на сайте Visit Faroe Islands, - это прекрасно, но сильный ветер ветер порой может переворачивать машины, расшвыривать велосипеды и даже животных, то есть всё, что не закреплено".