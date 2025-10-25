Благотворительный проект W Korea «Love Your W 2025», посвященный борьбе с раком груди, обернулся публичным скандалом: вместо фокуса на профилактике и помощи больным зрители увидели роскошную вечеринку с коктейлями, сценой и провокационным выступлением Jay Park.

Выступление с песней «MOMMAE» вызвало волну критики: текст композиции оказался крайне неуместным для мероприятия о здоровье женщин. W Korea и артист уже извинились за недопонимание и причинённый дискомфорт.

На вечере собрались корейские звезды K-pop: участницы aespa, BTS, LE SSERAFIM, а также актеры Ли Мин Хо, Пак Со Джун, Пак Ын Бин и другие, что только усилило внимание общественности к конфликту между форматом вечеринки и благородной целью кампании.

Источник: WHOOPEE