Скандальный американский художник украсил огромной лягушкой центральную площадь Парижа

Lifenews
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Животное призывает относиться к нему шуточно.

Животное призывает относиться к нему шуточно.

Не все французы поняли смелый замысел творца.

Проект американского художника Алекса Да Корте можно увидеть этой осенью в центре Парижа на Вандомской площади в рамках международной художественной ярмарки Art Basel Paris.

Инсталляция воспроизводит инцидент с участием воздушного шара с изображением Кермита Лягушки, самого известного героя Маппет-шоу. Тут, конечно, не обойтись без пояснительной бригады.

Гигантская лягушка отсылает к 1991 году, когда над Нью Йорком во время парада в честь Дня благодарения пролетал гигантский воздушный шар с репродукцией лягушонка Кермита. Он зацепился за дерево, лопнул и быстро сдулся.

Художник Алекс Да Корте воспроизвел это событие в монументальной инсталляции, превратив ее в популярный символ поражения и страдания. Юмористическая инсталляция рассказывает о наших отношениях с культурными иконами и о том, что их образ отражает в нашем обществе.

Алекс Да Корте (род. 1980) — американский художник-концептуалист, работающий различных жанрах: живописи, скульптуре, инсталляции и видео. В своей практике Да Корте часто использует сюрреалистические образы и повседневные предметы и исследует идеи потребления, поп-культуры, мифологии и литературы. Участвовал в международных выставках в Бодеге, Джо Маркони, в галерее Джоша Лилли, в Маккароне, в Музее современного искусства Хернинга, в Музее современного искусства Массачусетса и в Институте современного искусства. Работал над несколькими совместными проектами с другими художниками, писателями и музыкантами, включая Джейсона Муссона, Дев Хайнс, Сэма Маккинниса и Энни Кларк.

#искусство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео