Говорят, что счастье невозможно купить. Психологи же уверены: есть как минимум три способа потратить деньги так, чтобы жизнь стала заметно приятнее и спокойнее.

Можно ли приобрести любовь за деньги? Едва ли. А вот радость и внутреннее удовлетворение — вполне. Пусть у каждой из нас свои приоритеты, всё же есть универсальные траты, которые способны сделать нас счастливее. И речь вовсе не о новом телефоне, сумке или модном k-pop альбоме.

Учёные давно доказали: не все покупки одинаково бесполезны. Некоторые из них действительно улучшают качество жизни, помогая чувствовать себя гармоничнее и радостнее. Вот три идеи, куда можно вложить деньги без малейших угрызений совести.

1. Путешествия и новые впечатления

Инвестировать в опыт — значит вкладываться в собственное счастье. Психологи Томас Гилович и Амит Кумар из Корнельского университета выяснили, что пережитые эмоции приносят больше радости, чем материальные вещи.

Любая даже самая модная вещь со временем теряет ценность, а воспоминания о рассвете в горах или прогулке по незнакомому городу остаются с тобой навсегда. Не обязательно лететь на другой конец света — даже короткий уикенд в соседнем городе способен перезагрузить мозг и подарить энергию.

2. Подарки и помощь другим

Потратить деньги на кого-то другого — один из самых надёжных способов почувствовать себя счастливее. Это подтвердила профессор Элизабет Данн из Университета Британской Колумбии: радость близких повышает уровень удовлетворённости у самого дарителя.

Неудивительно, что традиция дарить подарки существует во всех культурах. Купи подружке ужин, сделай сюрприз родным или переведи небольшую сумму на благотворительность — и ты почувствуешь, как внутри становится теплее. Эндорфины гарантированы!

3. Время для себя

В современном ритме трудно позволить себе отдых. Но иногда лучшая покупка — это время. Исследование профессора Эшли Уилланс из Гарвардской школы бизнеса показало: люди, которые делегируют часть рутины, чувствуют себя счастливее и спокойнее.

Попробуй заказать клининг вместо того, чтобы тратить выходной на уборку. Или найди помощника, если работаешь с контентом и не успеваешь всё сама. Да, за это нужно заплатить, но результат — ощущение лёгкости и сил на то, что действительно важно.

