Известно, что генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и канцлер ФРГ Вилли Брандт отлично ладили, контактировали на официальном уровне и заключили ряд важных межгосударственных соглашений. Возможно, вы слышали, что у них были еще и неофициальные контакты. А вот о том, что эти тайные связи ни много ни мало спасли мир от ядерной катастрофы во времена Холодной войны, знают единицы. Именно об этом и рассказывает сериал «Дорогой Вилли». Звезда РЕН ТВ, тележурналист Игорь Прокопенко годами собирал документы и записывал свидетельства непосредственных участников тех событий, чтобы превратить свой архив в убойный сценарий (в соавторстве с Дмитрием Новоселовым).

Итак, поздние шестидесятые. Благодаря разведке в распоряжении высших лиц нашей страны оказывается план США по нанесению ударов по СССР с территории ФРГ. Причем западногерманский канцлер Вилли Брандт (Кирилл Кяро), на которого давят оппозиция и Штаты, требуя подписать разрешение на размещение ракет, не в курсе, что смертельное оружие будет немедленно пущено в ход. Что делать? Воинствующая часть Политбюро во главе с брежневским идеологом Михаилом Сусловым (Владимир Конкин) настроена решительно: надо показать Америке, что мы готовы нанести ядерный удар, для чего немедленно отправить к берегам Флориды атомные подлодки! А ведь с Карибского кризиса прошло всего ничего!

Брежнев (Сергей Маковецкий) понимает, что бряцанье оружием только увеличит вероятность ядерной войны. Втайне от Суслова и при поддержке главы КГБ Андропова (Игорь Черневич) он решает связаться с Брандтом и раскрыть ему коварный план Америки. Но выйти на главу правительства формально враждебного капиталистического государства в открытую – значит, подписать себе приговор (тяжко было им без Интернета!).

И тогда в ФРГ направляют журналиста-переводчика Варданова (Сергей Марин) и германиста Плетнева (Алексей Розин) — якобы на литературную конференцию. Причем Варданов – бывший кадровый разведчик, а Плетнев сидел в годы войны в немецком концлагере и через полученные там связи может выйти на ближайшего сподвижника Брандта – министра по особым поручениям Эгона Барра (Мартин Джон Кук). Прибыв в Западный Берлин, Варданов и Плетнев становятся объектами охоты сразу трех разведок – ГДР, ФРГ и США, каждая из которых делает все, чтобы не подпустить их к канцлеру Брандту. Им ежесекундно угрожает смертельная опасность – слишком многие хотели бы, чтобы их навсегда поглотили мутные воды Шпрее…

Брежнев – шутник и не маразматик

Сергей Маковецкий играет советского генсека с минимальным гримом и делает это совершенно блистательно. Его Леонид Ильич не имеет ничего общего с шаблонным маразматиком с неразборчивой речью, как часто изображают Брежнева даже в серьезном кино. У Маковецкого получился виртуозный стратег, который избегает прямолинейных решений, чтобы не вступать в конфронтацию с Сусловым и Политбюро, но он мыслит трезво и креативно – вне партийным догм, ставящих мир на порог катастрофы. Политик в сериале получился живой и объемный – он травит анекдоты про самого себя, отпускает соленые шуточки. И делает это все на редкость органично, не уходя в карикатуру.

Отличный тандем получился у Марина и Розина. Варданов – брутал и интеллектуал с навыками рукопашного боя, легко влюбляющий в себя женщин, наш советский агент 007, только в простецкой дубленке и треухе. Плетнев – его противоположность: рыхлый недотепа, стремящийся доказать свою верность жене – актрисе телепередачи «Кабачок «13 стульев» (Мариэтта Цигаль-Полищук). При всей серьезности сюжета «Дорогого Вилли» в сериале нашлось место юмору и шуточным гэгам: парочка друзей то оказывается в стриптиз-клубе, где без драки не обойдется, то выпивает с агентессой ЦРУ (Вильма Кутавичюте), которой приказано их ликвидировать.

Образы этих персонажей с вымышленными именами опираются на реальные прототипы. Под Вардановым скрывается Вячеслав Кеворков – контрразведчик, журналист, замгендиректора ТАСС, много сделавший для заключения советско-западногерманского договора 1970 года (между прочим, именно Кеворков стал протипом героя романа Юлиана Семенова «ТАСС уполномочен заявить»). А Плетнев вобрал в себя черты журналиста-международника, германиста, редактора отдела газеты «Советская культура» Валерия Леднева, в самом деле мужа актрисы «Кабачка «13 стульев».

Про мир, висевший на волоске. Ничего не напоминает?

Пожалуй, главное достоинство «Дорогого Вилли» – легкость повествования. Исторические драмы, бывает, грешат тяжеловесностью, чересчур серьезной интонацией. А тут ты с головой ныряешь в сочную шпионскую историю и безусловно веришь происходящему, даром что Германию снимали в павильонах «Москино» и в окрестностях Калининграда. Ни на секунду не перестаешь верить в немецкую грусть героя Кирилла Кяро и в крайнюю озабоченность происходящим персонажа великолепного Конкина.

Мир тогда в который раз висел на волоске. Но у них все получилось – хоть и в самый последний момент, как и положено в шпионских историях. И пусть в финале Розин заставляет вспомнить Джигарханяна в «Здравствуйте, я ваша тебя!», а Брежнев начинает напоминать доброго волшебника, чем всамделишного генсека – катарсис настигает сам собой. Вместе с параллелями с днем сегодняшним.