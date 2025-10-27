Baltijas balss logotype
Как поссорились Настя Ивлеева и Ксюша Бородина 0 328

Lifenews
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Яркие красавицы схлестнулись в публичном пространстве.

Яркие красавицы схлестнулись в публичном пространстве.

Светской львице припомнили ее голые вечеринки.

В последнее время прокатилась целая волна мошеннических атак на российских знаменитостей. Своих блогов лишились Ксения Бородина, Оксана Самойлова, Ида Галич, Ольга Бузова и многие другие. Мошенники смогли не только смогли подобрать пароли, но и долгое время водили за нос многомиллионную армию подписчиков, анонсируя новые активности.

Когда Бородина вернула аккаунт, она обратилась к подписчикам с упреком:

«Вы верите мошенникам, переводите им немалые деньги по ссылкам, но не верите блогерам, которые вас не обманывали и не подводили», — говорила она.

Многие сочувствовали Ксении, так же, как сейчас сопереживают Ольге Бузовой, ведь мошенники от ее имени сделали заявление о бесплодии. Но тут ситуация приняла неожиданный оборот. Настя Ивлеева выступила против коллег по цеху, поддержав мнение, что блогеры сами сдают аккаунты в аренду мошенникам и наживаются на доверчивых гражданах. Несколько коротких постов на эту тему появилось в ее Телеграм-канале.

«Еще есть такая теория. Не сильно элегантная, но более реалистичная. Что, безусловно, грустно. Чем больше этих взломов, тем сильнее подозрения», — такие рассуждения Ивлеевой можно найти в ленте.

На пост актрисы сериала «Монастырь» тут же отреагировала Ксения Бородина. Бывшая ведущая «Дома-2» разразилась гневной отповедью. За то время, что ее аккаунт был в руках мошенников, она потратила тонну нервных клеток. Обращалась за помощью к знакомым, просила сделать посты о взломе. Наконец, ей вернули страницу и начались настоящие проблемы.

«И тут на тебя обрушивается новая волна хейта со стороны людей! Одни твердят: ''Верни бабки, тебе что, сложно? '' А другие обвиняют в теории заговора! Что мы аккаунты в аренду сдаем!» — заявила Ксения.

Бородина допускает, что верить в слухи про сдачу аккаунтов мошенникам могут только те, кто далек от блогерства. Но Настю Ивлеевую таковой явно не назовешь.

«Ладно, когда это пишут недалекие! Но Настя Ивлеева решила выступить с заявлением, что мы тут людей решили обмануть! Настя, ты там куриным пометом надышалась? Ты блогер много лет, ты человек, которого хейтили как никого и никогда! Тебе это зачем?! Мы и так устали доказывать народу, что мы пострадавшая сторона, а нас гнобят ежедневно! Так ты решила масла в огонь подлить? Остановись! Тебе все сочувствовали, а могли бы тоже теории выдавать зачем тебе голые вечеринки!» — резюмировала Бородина.

Позицией Насти возмутилась и ее бывшая подруга Ида Галич.

«Ну вот как? То есть Нармин в момент смерти своей падчерицы, я сразу после родов и Оля, которая весь день плачет мне в телефон, взяли и одолжили кому-то свои аккаунты? И кайфуем от шантажа?» — поразилась Галич тому, что Ивлеева разделяет мнение про сговор с мошенниками.

#скандалы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
