Кто такие синглтоны и почему им хорошо в одиночестве 0 191

Lifenews
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кто такие синглтоны и почему им хорошо в одиночестве

Если тебе кажется, что отношения — это не про тебя, возможно, ты не ошибаешься. Разбираемся, кто такие синглтоны и почему жить в одиночку — это не обязательно плохо.

Мы привыкли думать, что одинокие люди несчастны. Но действительно ли это так? Понятие «синглтон», популяризированное ещё книгами о Бриджит Джонс, на самом деле обозначает вполне реальное социологическое явление, которое становится всё более распространённым.

Кто такие синглтоны

Синглтон — это человек, который осознанно (или почти осознанно) не стремится вступать в отношения. По статистике, в крупных городах до половины жителей живут одни, но далеко не все из них — настоящие представители этого типа.

Чаще всего это мужчины и женщины от 25 до 40 лет, выбравшие жизнь без пары. Они чувствуют себя комфортно наедине с собой, не ищут новых знакомств и ценят свободу.

Виды синглтонов

Социологи делят таких людей на три основные категории:

  1. Вынужденные — те, кто оказался один не по своей воле: не нашёл подходящего партнёра или потерял его. Это не «чистые» синглтоны, потому что их образ жизни не является осознанным выбором.

  2. Осторожные — люди, пережившие неудачные отношения и не желающие повторения болезненного опыта. Их одиночество — форма защиты, продиктованная страхом, а не внутренней позицией.

  3. Осознанные — «классические» синглтоны, которые не стремятся подстраиваться под кого-то, живут активной жизнью, развиваются, работают и не видят необходимости в отношениях.

Почему им комфортно в одиночестве

Большинство синглтонов — интроверты. Им интересно с самими собой, они чувствуют внутреннюю целостность и не ищут «вторую половинку». Психологи называют их людьми, которые уже являются полноценными личностями.

Тем не менее общественное давление остаётся сильным: даже те, кто счастлив в одиночестве, иногда поддаются ожиданиям семьи или социума и вступают в брак. Но нередко такие отношения быстро распадаются — просто потому, что синглтонам некомфортно жертвовать своими привычками и личным пространством.

Где таких людей больше

Явление синглтонов чаще встречается в развитых и крупных городах, где мужчины и женщины могут обеспечить себя самостоятельно. В странах с более традиционным укладом и в сельской местности таких людей гораздо меньше.

Чем выше уровень свободы и экономической независимости в обществе, тем больше людей выбирают одиночество. Ведь нередко это не только психологически, но и финансово выгоднее.

Однако давление со стороны общества всё ещё велико: всегда найдутся те, кто считает своим долгом вмешаться в чужую личную жизнь.

Источник: mediasole

#психология
Видео