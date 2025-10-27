В 1972 году в хранилище Лондонского музея естественной истории нашли «Делийский пурпурный сапфир» — на самом деле, аметист с загадочной историей. Камень принадлежал британскому ученому Эдварду Херон-Аллену и считался проклятым: предыдущие владельцы сталкивались с чередой несчастий. Херон-Аллен спрятал его в семи шкатулках и завещал не открывать десятилетиями. Сегодня камень хранится в музее.

Холодным утром в начале декабря 1972 года Питер Тэнди, один из хранителей Лондонского музея естественной истории, отправился на склад, чтобы провести каталогизацию предметов, которые еще не были добавлены в списки. Он долго бродил по длинным коридорам этого музейного лабиринта между огромными стеллажами, доходившими до потолка и заполненными странными экспонатами, составляющими часть огромной коллекции. В конце концов он остановился у стеллажа, где хранились самые старые экспонаты, которые еще не были разобраны. Тэнди не подозревал, что вот-вот сделает одно из самых удивительных открытий в своей карьере.

Его внимание привлек деревянный ящик, стоящий на одной из полок. Тэнди осторожно достал его и положил на один из столов. Никаких ярлыков и надписей на ящике не было. Хранитель понимал, что ящик мог лежать на полке десятилетиями, ожидая, что на него кто-нибудь обратит внимание. Что ж, этот день настал. Тэнди стряхнул слой пыли с ящика и открыл его.

К его удивлению, внутри оказался еще один ящик, а в нем третий, затем четвертый и т. д., как в матрешке. Наконец на седьмом ящичке он увидел надпись: «Делийский пурпурный сапфир». Заинтригованный, он открыл ящичек. Внутри действительно лежал драгоценный камень, однако, судя по всему, надпись была неправильной. То, что годами хранилось в этой шкатулке, оказалось не пурпурным сапфиром, а аметистом. Но не просто аметистом. Камень был обрамлен чем-то вроде серебряного кольца с какими-то алхимическими и астрологическими символами и выгравированным египетским скарабеем.

Однако на этом сюрпризы не закончились. Рядом лежал конверт. Не в силах совладать с любопытством, Тэнди вскрыл его. Внутри было письмо. Бумага пахла стариной, а стиль письма выглядел по-мужски сдержанным и элегантным, хоть и вышедшим из моды.

Взгляд Тэнди упал на дату: октябрь 1904 года. Поразительно! Выходит, драгоценный камень и конверт хранились в этих ящиках более 70 лет. Тэнди взглянул на подпись и удивился еще больше. Потому что письмо было написано не кем-либо из его коллег, а известным писателем и ученым Викторианской эпохи Эдвардом Херон-Алленом.

Но зачем хранить этот аметист аж в семи ящиках? Для чего его вставили в странное серебряное кольцо с не менее странными надписями? Что написано в письме? Не теряя ни минуты, Тэнди прочел письмо, шевеля губами: «Тому, кто станет обладателем этого аметиста. Эти строки — предупреждение для него, прежде чем он решится стать хозяином камня…»

Так после 70-летнего забытья «Делийский пурпурный сапфир» вернулся в мир, найденный в недрах лондонского музея.

В письме Херон-Аллена сообщалось, что «Пурпурный сапфир» изначально находился в храме Индры, индуистского бога бури и войны, в городе Канпуре, примерно в 475 км от Дели. В 1857 году в Бенгалии произошло восстание сипаев, наемных солдат Ост-Индской компании. Сипаи годами копили недовольство английскими офицерами, которым служили по религиозным, социальным, политическим и экономическим причинам. Британцы запретили ряд индийских обычаев вроде детских браков, убийства девочек, ритуала сати (самоубийства или убийства вдовы на погребальном костре мужа). Кроме того, сипаев заставляли совершать действия, противоречащие их кастовому положению, им мало платили и подвергали их дискриминации.

Последней каплей стало появление новой винтовки Энфилда образца 1853 года. Патроны для винтовки были упакованы в пропитанную жиром бумагу, которую надо было надкусывать, чтобы разорвать упаковку. Среди солдат прошел слух, что жир свиной или коровий, что было кощунством как для индуистов, считающих коров священными животными, так и для мусульман, не употребляющих в пищу свинину.

Отказ сипаев использовать винтовку перерос в восстание войск, вскоре захлестнувшее Центральную Индию, а затем в настоящую войну между индийцами и англичанами, жестокое и кровавое противостояние, в котором обе стороны совершали ужасные военные преступления даже по меркам 1857 года.

Восстание 1857 года было настолько масштабным, что привело к ликвидации могущественной Ост-Индской компании и вынудило британцев реорганизовать свою армию, финансовую систему и администрацию Индии. Большая часть страны перешла под непосредственное правление британской короны («Британский Радж»), другие регионы были княжествами, подчинившимися Британской империи.

Одержав победу, британцы устроили жестокую бойню. Участники и сторонники восстания были казнены, целые деревни сожжены, их жители убиты, а оставшиеся в живых обречены умереть от голода. Именно в этой ситуации офицер Бенгальского кавалерийского полка полковник У. Феррис завладел «Пурпурным сапфиром» во время разграбления храма Индры. По окончании войны он увез драгоценный камень в Лондон, намереваясь дорого его продать.

Но все пошло не так, как он ожидал. Ни один ювелир не захотел купить камень, и Феррис так и не смог его продать. Несчастья сыпались одно за другим. Семью постигла финансовая катастрофа, а вскоре ее члены, включая полковника, начали тяжело болеть. Тогда в голову Ферриса и закралась мысль, что причина всех несчастий — сапфир.

Когда друг полковника, одолживший на время камень, покончил с собой, подозрения Ферриса укрепились. После смерти полковника сапфир унаследовал его сын. Казалось, проклятие камня усилилось: Феррис-младший потерял все, чем владел, и тоже тяжело заболел. Отчаявшись, он решил избавиться от драгоценности. Но кому он мог передать ее вместе с проклятием? Феррис-младший подумал, что надо найти человека, который не верит в проклятия, и рассказать ему всю правду о камне. Может, так оно перестанет действовать. Конечно, он ошибался.

Поскольку нужно было выбрать кого-то, кто почти наверняка не поверил бы в проклятие драгоценного камня, наиболее подходящим человеком оказался Эдвард Херон-Аллен. Эдвард родился в Лондоне в 1861 году и был младшим из четверых детей Джорджа Аллена и Кэтрин Херринг. С детства он интересовался классической литературой, наукой и музыкой, учился играть на скрипке. Он окончил престижную школу Харроу, альма-матер нескольких премьер-министров Великобритании.

18 лет он начал работать в семейной юридической фирме Allen and Sons, Solicitors в лондонском Сохо. Работая юристом, Эдвард продолжал заниматься тем, что его увлекало: изучал палеонтологию, стал экспертом в области графологии, научился играть на скрипке и написал трактат на эту тему, изучал турецкий язык и занимался переводами. Выучив персидский, он перевел «Рубайат» Омара Хайяма и «Плач» Бабы Тахира, стихотворение, созданное на малоизвестном диалекте лури. Он писал книги по истории и археологии, а также о буддийской философии, естественных науках и даже о выращивании спаржи. Еще он создавал под псевдонимом Кристофер Блейр множество книг в жанре ужасов и научной фантастики. Он собрал библиотеку, насчитывающую более 12 000 томов, основную часть которой передал в дар Лондонскому музею естественной истории. Сейчас она носит его имя.

Как весьма образованный для своего времени человек, Эдвард не склонен был верить в проклятия, поэтому в 1890 году Феррис без колебаний передал столь же заинтригованному, сколь и настроенному скептически ученому и писателю драгоценный камень, поделившись и его странной историей.

Новому хозяину было 29 лет, и он только женился на своей возлюбленной Марианне. Погруженный в свою работу и учебу, Эдвард вскоре потерял интерес к драгоценному камню и убрал его подальше, забыв о его существовании. Однако несчастья не заставили себя долго ждать. В письме, найденном в коробке с камнем, он сообщает, что на его семью обрушилось множество бед, и он, поверив наконец, что драгоценный камень на самом деле проклят, решил принять меры, чтобы его нейтрализовать.

Он вставил мнимый сапфир в принадлежавшее известному астрологу по имени Хейдон серебряное кольцо, украшенное знаками зодиака, греческой буквой Тау (по словам Хейдона, знаком защиты) и двумя аметистами в форме скарабеев периода египетской царицы Хатшепсут, которые были найдены в одном из храмов в Дейр-эль-Бахри напротив древних Фив.

Странная защита, видимо, сработала: по словам Эдварда, на какое-то время проклятие отступило. Однако в 1902 году появился некий призрак-йог, которого видел не только Эдвард, но и его жена и коллеги. Он несколько раз возникал ниоткуда в библиотеке. Судя по рассказам, это мог быть таинственный дух, занимавшийся поисками драгоценного камня: «Он сидит на корточках в углу комнаты и рыщет по полу руками, будто ищет его».

Ученый с сожалением сообщает, что в том же году отдал драгоценность другу, предупредив его об опасности. Позже друг возвратил ее, столкнувшись со всевозможными несчастьями.

Наконец в 1903 году Эдвард принял радикальное решение: избавиться от драгоценного камня навсегда. Он вынес его из дома и бросил в Риджентс-канал, находящийся неподалеку.

Следующие три месяца в доме Херон-Алленов было спокойно. Уверенный в том, что навсегда избавился от «Пурпурного сапфира», Эдвард наконец смог снова посвятить себя своим занятиям и семье. У них родилась вторая дочь, и он с женой был безмерно счастлив.

Но судьба решила ему показать, что от прóклятого камня так просто не избавишься. Однажды к ним пришел друг семьи, ювелир, с «приятной новостью». Он вытащил из кармана скомканный носовой платок, развернул его: в платке был завернут… «Делийский пурпурный сапфир». Оказалось, что драгоценный камень нашел рыбак и отнес к ювелиру, чтобы получить за него деньги. Ювелир же узнал камень и вернул Эдварду, уверенный, что тот будет рад находке.

В этот раз ученый по-настоящему испугался. Странный камень сумел найти дорогу назад. Как избавиться от него? Передать кому-то, кто не верит в проклятие? Эдвард в письме рассказывал, что как-то дал камень знакомой оперной певице, которая очень просила об этом. Отдавая драгоценность, он предупредил артистку об опасности. Во время следующего выступления она навсегда потеряла голос.

Нужен был иной способ избавиться от сапфира. Тем временем у членов семьи начались проблемы со здоровьем, в том числе у новорожденной дочери. И тогда Эдвард Херон-Аллен придумал новую стратегию. Он спрятал мнимый сапфир в те самые семь ящичков, в которых его нашел сотрудник музея, вместе с письмом, изложив в нем историю драгоценного камня и предупредив об ужасных последствиях, которые ждут каждого, кто захочет владеть сапфиром. Затем отправился в банк и поместил ящики с драгоценным камнем в сейф, поставив условие, что достать их можно будет только через 33 года после его смерти. Наконец ему удалось забыть про драгоценность. С 1904 года его жизнь ничто больше не омрачало. Он полностью посвятил себя науке и литературе. Во время Первой мировой войны он служил в подразделении разведывательной службы МИ-7. В 1919 году Эдвард был назначен членом Лондонского королевского общества благодаря своим работам в области фораминифер. Он опубликовал множество книг — как научных, так и художественных.

В 1921 году была опубликована книга его работ, которые он подписывал псевдонимом Кристофер Блейр: «Пурпурный сапфир» и другие публикующиеся посмертно труды, отобранные из неофициальных записей Университета Космополи». В ней рассказывается история о проклятом сапфире, который приносит несчастье каждому, кто его коснется. Была ли эта история вдохновлена его собственным опытом или за ней стоит что-то другое?

Эдвард Херон-Аллен скончался в 1943-м в возрасте 81 года, получив множество наград за свой вклад в науку и литературу.

Однако его желание, чтобы сейф был открыт только через 33 года после его смерти, похоже, не было выполнено. Не прошло и года, как его дочь передала мнимый сапфир в дар Лондонскому музею естественной истории (драгоценность была зарегистрирована в музее в январе 1944 года).

С тех пор этот аметист с удивительной судьбой хранился на складе, пока в 1972 году его не обнаружил Тэнди. Что же было все это время с проклятием? И существует ли оно на самом деле?

История, рассказанная Эдвардом Херон-Алленом, столь невероятна, что трудно поверить в ее правдивость. Однако доля правды в ней точно есть. На сайте музея сообщается, что на протяжении многих лет несколько человек связывались с его сотрудниками, чтобы сообщить, что истории, изложенные в письме, схожи с событиями, произошедшими в их семьях. Все они были выходцами из двух районов, которые Эдвард хорошо знал: Льюиса и Суссекса.

Кроме того, вполне возможно, что писатель общался с одним или несколькими офицерами, которые участвовали в событиях 1857 году в Индии и рассказали ему историю «Пурпурного сапфира». Несомненно, писателю были знакомы и популярные романы о проклятых драгоценностях, которые могли оказать влияние на его рассказ, например «Лунный камень» Уилки Коллинза. Наверняка он читал и о других прóклятых драгоценностях вроде «Алмаза Хоупа» или «Кохинура». Ведь история о драгоценности, украденной из индуистского храма, не кажется нам на данном этапе чтения книги чем-то новым.

Возможно, чтобы придать своей истории правдоподобие, Эдвард решил найти настоящий драгоценный камень и провернуть всю эту затею с ящичками, письмом и банковским сейфом. Конечно, «Пурпурный сапфир» чрезвычайно редок и найти его было сложно, поэтому он использовал обычный аметист. Может, он всего лишь хотел разыграть свою семью. Этого мы никогда не узнаем. Трудно представить, чтобы авторитетный член Лондонского королевского общества развлекался подобным образом.

Во всяком случае, официальная позиция музея сводится к тому, что вся история вымышленная и никакого проклятия не существует. Однако Ричард Савин, один из кураторов музея, публично рассказал несколько пугающих историй. Савину было поручено впервые вынести «Пурпурный сапфир» из музея и отвезти на симпозиум, организованный Обществом Херон-Аллена.

Сначала все шло гладко, но по возвращении домой он с женой попал в самую страшную бурю, какую когда-либо видел. По его словам, одна молния ударила так близко от машины, что жена закричала, чтобы он избавился от чертовой драгоценности. Еще он рассказал, что каждый раз, когда ему приходилось вывозить камень из музея, он сильно заболевал, но также добавил, что это могло быть просто совпадением.

Действительно ли знаменитый аметист, известный как «Пурпурный сапфир», проклят? Или это, как утверждают работники музея, просто история, придуманная талантливым писателем? Если второе, то с какой целью он все это придумал? Был ли это безобидный семейный розыгрыш, который после его смерти вышел из-под контроля?

Правды мы никогда не узнаем. Внук Эдварда Айвор Джонс не проявил никакого интереса к возвращению драгоценности. Сегодня таинственный мнимый «Пурпурный сапфир» хранится в Музее естественной истории в Лондоне по соседству с библиотекой, которая носит имя его прославленного предыдущего владельца, в окружении других интересных экспонатов, вероятно не столь опасных.