Харрисон Форд избегает общения с коллегами. Актер в очередной раз разочарован Голливудом.

83-летний Харрисон Форд почти не покидает свое ранчо в Вайоминге, где проживает с женой и сыном. По словам завсегдатаев тусовок Лос-Анджелеса, Индиана Джонс с большим удовольствием будет чинить заборы на своих 800 акрах, чем вести светские беседы в Беверли-Хиллз. Актер и его супруга актриса Калиста Флокхарт стали затворниками, устав от лживости Голливуда. Официально Форд карьеру не завершал, однако теперь очень избирателен в выборе ролей.

Поход на церемонию вручения премии «Эмми» в прошлом месяце стал для Харрисона Форда очередным ударом по самолюбию. Ветеран Голливуда был в числе номинантов, но проиграл актеру сериала «Somebody Somewhere» Джеффу Хиллеру. Услышав, что награда ушла к другому, Форд покинул церемонию вместе с супругой. Представителей индустрии выходка знаменитого пенсионера возмутила до глубины души, однако вряд ли их реакция тревожит Форда.

Между тем американские журналисты выяснили, что Индиану Джонса обманом заманили на «Эмми». Артисту намекнули, мол, победа у него в кармане.

«Он изначально не хотел туда идти — он терпеть не может церемонии награждения. Но он был убежден, что это будет большое событие, что это важно. Когда все шло не так, как он хотел, это сильно ударяло по его гордости. Он чувствовал себя ошеломленным и униженным, поэтому он встал и ушел», — уверяет инсайдер.

В индустрии между тем шепчутся, что «Эмми» обошло стороной Харрисона Форда из-за его несносного характера. Коллеги восхищаются достижениями актера, однако его нежелание поддерживать и налаживать контакты уже взяли на карандаш.

«У Харрисона всегда был острый язык, и возраст его не смягчил. Он пропускает вечеринки, избегает светских бесед и никогда не утруждает себя налаживанием связей», — отмечает источник.