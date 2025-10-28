В честь недавнего 150-летия со дня рождения литовского художника и композитора Микалоюса Константинаса Чюрлёниса (1875–1911) в варшавском Дворце Речи Посполитой состоялась организованная Национальной библиотекой Польши презентация каталога всего его музыкального наследия.

Музыкальное наследие Чюрлёниса собрал литовский музыковед, пианист, педагог Дарюс Кучинскас. Чюрлёнис тесно связан своей жизнью как вообще с Польшей, так и с Варшавой в частности. Здесь он жил, творил, учился в 1894-1901 гг., а затем, после перерыва, в 1902-1904 гг.

Дарюс Кучинскас: Художник провел в Варшаве около 10 лет своей жизни. Он учился в Варшавском институте музыки (ныне Музыкальный университет имени Фридерика Шопена) и в Школе изящных искусств. Здесь он был очень счастлив, так как у него был круг близких друзей, которые его понимали. Его карьера также началась в Варшаве, поэтому этот город сыграл очень важную роль в его творческом развитии. После 1905 года он вернулся в Литву, посещал Санкт-Петербург. Он идентифицировал себя как литовский художник и композитор. В Варшаве он был хорошо известен, так как там публиковал свои первые музыкальные издания и проводил первые выставки своих картин. Таким образом, он был очень активен в Варшаве.

Чюрлёнис в полном смысле слова был мировым художником и музыкантом.

Дарюс Кучинскас: На протяжении своей жизни Чюрлёнис являлся по сути художником трех народов: польского, литовского и русского. Когда он жил в Польше, его воспринимали здесь как польского художника, в Литве — как литовского, а в Санкт-Петербурге — как русского. Однако сам он писал в письме крестному брату, что всем сердцем посвятил себя Литве — стране, которой тогда не существовало на карте. Сегодня мы очень рады и гордимся этим его выбором.

Не секрет для исследователей, но малоизвестный факт для широкой публики — то, что Чюрлёнис, будучи литовцем, в повседневной жизни говорил и писал преимущественно по-польски. И сам себя называл по-польски — Kostuś. И если его музыка вообще не нуждается в переводе, то именно полякам его эпистолярное наследие доступно в оригинале. Тем не менее Чюрлёнис вошел в историю в первую очередь именно литовской культуры. Дарюс Кучинскас так объясняет этот феномен.

Дарюс Кучинскас: Он чувствовал свою принадлежность к Литве, происходил из южной части Дзукии и говорил на дзукийском диалекте литовского языка. Тогда в Европе широко пробуждались разные народы. Этот процесс начался в XIX веке и достиг своего пика в начале XX века. После революционных изменений того времени литовцам и другим народам удалось отстоять право говорить и писать на родных языках. Это было мощное национальное движение — не только в Литве, но и в Польше, особенно в Варшаве. Многие люди нашего региона идентифицировали себя как именно литовцы.

Дарюс Кучинскас: Чюрлёнис в первую очередь известен в мире как художник.

Это связано с историческими обстоятельствами: его музыкальные произведения были опубликованы только спустя примерно 50 лет после его смерти, и эта задержка сильно повлияла на восприятие Чюрлёниса как композитора. В течение долгого времени он не был широко признан в музыкальном мире. Однако за последние два десятилетия ситуация изменилась. Все больше зарубежных музыкантов исполняют и записывают его музыку. Например, в сентябре прошлого года его симфоническая поэма была исполнена в Берлине оркестром Французского радио. Такие события свидетельствуют о том, что Чюрлёнис получает международное признание не только как художник, но и как композитор.

А где можно увидеть оригинальные произведния Чюрлёниса?

Дарюс Кучинскас: 98% художественного наследия Чюрлёниса хранится в Литве — прежде всего в Национальном художественном музее имени М.К. Чюрлёниса в Каунасе. Там находятся его музыкальные рукописи, картины, рисунки и различные личные материалы. За пределами Литвы сохранилось лишь несколько его работ. Например, две его картины находятся в Санкт-Петербурге. В Национальной библиотеке и Национальном музее Польши также есть несколько экспонатов, включая две картины — одну раннего периода и одну более позднего (в Национальном музее). Но в целом почти все наследие Чюрлёниса сосредоточено в Каунасе — именно там оно представлено наиболее полно.

Дарюс Кучинскас: Чюрлёнис в Литве так же популярен, как Шопен в Польше — особенно в этом году. Я вижу, что многие музыканты и художники хотят сделать что-то, связанное с Чюрлёнисом. И мне нравится, что его не только показывают на выставках, но все больше искусствоведов, критиков и музыковедов занимаются исследованиями его творчества. Интерес проявляют не только литовцы, а и польские, американские и другие зарубежные историки и исследователи. Сейчас Чюрлёниса признают в истории искусства как очень важную и уникальную личность, наряду с его современниками, такими как Шёнберг и Кандинский. Чюрлёнис не упоминал Шопена в своих письмах, но очевидно, что он знал музыку Шопена. Существует копия произведений Шопена, сделанная его братом, ведь они изучали музыку Шопена в Варшавском институте музыки. Чюрлёнис также исполнял произведения Шопена. Мы не знаем точно, какие именно произведения он играл, но стиль его музыки явно был под влиянием Шопена.

А в завершение стоит добавить, что ушел из жизни Микалоюс Константинас Чюрлёнис также на польской земле, в селе Пустельник, ныне в пределах города Марки, под Варшавой. Было это в 1911 году. Творения литовского гения, связанного с Польшей, живут и продолжают радовать ценителей прекрасного.