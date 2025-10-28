Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Лучшее лицо» Аргентины - это 61-летняя юристка 0 334

Lifenews
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Для своих лет она свежа и хорооша.

Для своих лет она свежа и хорооша.

Красота нуждается в расширении, считает Алехандра.

Алехандра Мариса Родригес работает юристом в сфере медицины, но теперь весь мир знает ее не как грамотного специалиста, а как женщину с самым красивым лицом, давшую фору всем молодым красоткам.

На организаторов конкурсов красоты регулярно обрушивается критика за продвижение устаревших стандартов внешности. Однако даже в этой весьма консервативной сфере постепенно происходят перемены. Все чаще жюри и зрители обращают внимание не только на внешнюю привлекательность участниц, но и на их жизненный путь, ценности и заслуги перед обществом.

1440x1799_0x7n5VkeHq_9110607751391116990.jpg

Так, в 2023 году на конкурсе «Мисс Вселенная» особое внимание получила участница из Непала — plus size модель Джейн Гарретт. Она открыто говорила о важности ментального и физического здоровья женщин и стала неким символом новой волны феминизма в мире красоты. Тогда Джейн не удалось завоевать корону, но в следующем году ее место достойно заняла Алехандра Мариса Родригес из Аргентины.

Алехандре 61 год, и с начала 2024-го она носит титул «Мисс Буэнос-Айрес». Несмотря на то, что возраст участниц раньше строго ограничивался, женщина сумела пройти отбор и выйти на национальный уровень — конкурс «Мисс Аргентина». В случае победы она представляла бы страну на «Мисс Вселенная».

Однако победу в национальном этапе Родригес не одержала: титул «Мисс Аргентина» 25 мая достался 29-летней актрисе и модели Магали Бенехам. Впрочем, Алехандра тоже не осталась без признания. Ей вручили отдельную награду в номинации «Лучшее лицо». Для нее это стало важным достижением и, как она сама призналась, началом больших перемен.

«Это первый шаг грядущих перемен. Я надеюсь, что это (мое участие) знаменует собой „до“ и „после“. Я думаю, что внешняя красота всегда находится в центре внимания, я бы не сказала, что выбирать красивую женщину — это неправильно, но, возможно, понятие красоты нуждается в расширении», — отметила Алехандра после конкурса.

То, что Родригес вообще смогла участвовать, стало возможным благодаря нововведениям в правилах «Мисс Вселенная». С 2024 года организаторы отменили возрастное ограничение (ранее оно составляло от 18 до 28 лет) и позволили выступать на конкурсе всем совершеннолетним женщинам без исключения.

Читайте нас также:
#конкурс красоты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Деградация мозга: 2 ранних признака, которые мы не связываем со старением
Изображение к статье: Николь Кидман блистает на Vogue World — первое появление после развода
Изображение к статье: «Жив, курилка»: «ультрамутант» коронавируса снова распространяется — чем это грозит миру
Изображение к статье: Обнаружено уязвимое место смертоносного вида рака

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика
Изображение к статье: Работодатель может отложить взносы, а пенсия станет меньше: власти ищут решение
Политика
Изображение к статье: Готовьте сразу два: этот картофельный пирог исчезает со стола мгновенно!
Люблю!
Изображение к статье: Кем вы могли быть в прошлой жизни: узнай по дате рождения
Lifenews
Изображение к статье: Любовь — не только чувство: как гормоны делают нас счастливыми или сводят с ума
Люблю!
Изображение к статье: Тянет на сладкое: почему именно по утрам и как есть сахар без вреда
Люблю!
Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика
Изображение к статье: Работодатель может отложить взносы, а пенсия станет меньше: власти ищут решение
Политика
Изображение к статье: Готовьте сразу два: этот картофельный пирог исчезает со стола мгновенно!
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео