Алехандра Мариса Родригес работает юристом в сфере медицины, но теперь весь мир знает ее не как грамотного специалиста, а как женщину с самым красивым лицом, давшую фору всем молодым красоткам.

На организаторов конкурсов красоты регулярно обрушивается критика за продвижение устаревших стандартов внешности. Однако даже в этой весьма консервативной сфере постепенно происходят перемены. Все чаще жюри и зрители обращают внимание не только на внешнюю привлекательность участниц, но и на их жизненный путь, ценности и заслуги перед обществом.

Так, в 2023 году на конкурсе «Мисс Вселенная» особое внимание получила участница из Непала — plus size модель Джейн Гарретт. Она открыто говорила о важности ментального и физического здоровья женщин и стала неким символом новой волны феминизма в мире красоты. Тогда Джейн не удалось завоевать корону, но в следующем году ее место достойно заняла Алехандра Мариса Родригес из Аргентины.

Алехандре 61 год, и с начала 2024-го она носит титул «Мисс Буэнос-Айрес». Несмотря на то, что возраст участниц раньше строго ограничивался, женщина сумела пройти отбор и выйти на национальный уровень — конкурс «Мисс Аргентина». В случае победы она представляла бы страну на «Мисс Вселенная».

Однако победу в национальном этапе Родригес не одержала: титул «Мисс Аргентина» 25 мая достался 29-летней актрисе и модели Магали Бенехам. Впрочем, Алехандра тоже не осталась без признания. Ей вручили отдельную награду в номинации «Лучшее лицо». Для нее это стало важным достижением и, как она сама призналась, началом больших перемен.

«Это первый шаг грядущих перемен. Я надеюсь, что это (мое участие) знаменует собой „до“ и „после“. Я думаю, что внешняя красота всегда находится в центре внимания, я бы не сказала, что выбирать красивую женщину — это неправильно, но, возможно, понятие красоты нуждается в расширении», — отметила Алехандра после конкурса.

То, что Родригес вообще смогла участвовать, стало возможным благодаря нововведениям в правилах «Мисс Вселенная». С 2024 года организаторы отменили возрастное ограничение (ранее оно составляло от 18 до 28 лет) и позволили выступать на конкурсе всем совершеннолетним женщинам без исключения.