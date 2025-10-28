Многие латвийцы были удивлены, узнав, что маэстро Раймонд Паулс получил высшую — первую — степень ордена Трёх звёзд только сейчас, пишет LA.LV.

В соцсетях по этому поводу также развернулась небольшая дискуссия. Пользователь под ником @teuntagad пишет на платформе X (бывший Twitter):

«А вы знали, что за 35 лет Раймонд Паулс так и не удостоился государственной награды и оказался достойным её только сейчас?»

Янис Рудзупуке делает вывод: «Никто не написал ходатайство. Это о чём-то говорит в контексте нашего общества».

Журналист Лато Лапса высказался даже резко, намекнув, что президенту Эдгару Ринкевичу «кто-то шепнул, что у Паулса проблемы со здоровьем — так что если он хочет попозировать для дворцового фотографа, это последний шанс».

Дагния Неймане добавила важную деталь:

«У Паулса уже два ордена Трёх звёзд. Сейчас ему присвоили высшую — первую степень, которую гражданам Латвии вручают крайне редко».

Пользователь @Azlems подчёркнул ценность Паулса для страны: «Вообще немного блекло всё это смотрится — Паулс один из немногих, кто всю жизнь работал. Его вклад в культуру — глобальный. За редким исключением в политику не лез. Последовательно отстаивал латышский язык. Эту награду вполне можно было вручить лет десять назад».

Тем не менее сам Раймонд Паулс, похоже, остаётся выше всех комментариев и обсуждений. Хотя недавно в СМИ сообщалось о его проблемах со здоровьем и отменённых из-за этого концертах, он вновь, в своей привычной манере, с иронией прокомментировал получение награды. В беседе с порталом LSM.lv он признался:

«Мне сообщили в тот момент, когда единственным утешением было то, что я вообще ещё жив».

Сейчас маэстро чувствует себя лучше и снова вернулся на сцену. Недавно он вместе с певцом Интаром Бусулисом и актёром Андрисом Кейшем выступил в концерте «Шекспир. Сонеты». На концерте присутствовал и президент Латвии Эдгар Ринкевич, который сказал Паулсу слова признательности:

«Мы все волновались, когда узнали о проблемах со здоровьем. Но сегодня, увидев на концерте его энергию и улыбку, хочу пожелать ему творческого вдохновения, как можно больше концертов, которые его подпитывают. И правда — очень».

Сам маэстро снова прокомментировал полученную награду с потрясающей лёгкостью:

«Чтобы досадить Кейшу или Бусулису, я обязательно надену этот орден — пусть посмотрят, что у простого латыша есть такая награда. Они-то своё скажут — и вся латышская зависть вылезет наружу во всём своём величии. Класс!»

