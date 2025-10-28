Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Раймонд Паулс шутит о полученной высокой награде с присущей ему иронией 0 829

Lifenews
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раймонд Паулс шутит о полученной высокой награде с присущей ему иронией
ФОТО: LETA

Многие латвийцы были удивлены, узнав, что маэстро Раймонд Паулс получил высшую — первую — степень ордена Трёх звёзд только сейчас, пишет LA.LV.

В соцсетях по этому поводу также развернулась небольшая дискуссия. Пользователь под ником @teuntagad пишет на платформе X (бывший Twitter):

«А вы знали, что за 35 лет Раймонд Паулс так и не удостоился государственной награды и оказался достойным её только сейчас?»

Янис Рудзупуке делает вывод: «Никто не написал ходатайство. Это о чём-то говорит в контексте нашего общества».

Журналист Лато Лапса высказался даже резко, намекнув, что президенту Эдгару Ринкевичу «кто-то шепнул, что у Паулса проблемы со здоровьем — так что если он хочет попозировать для дворцового фотографа, это последний шанс».

Дагния Неймане добавила важную деталь:

«У Паулса уже два ордена Трёх звёзд. Сейчас ему присвоили высшую — первую степень, которую гражданам Латвии вручают крайне редко».

Пользователь @Azlems подчёркнул ценность Паулса для страны: «Вообще немного блекло всё это смотрится — Паулс один из немногих, кто всю жизнь работал. Его вклад в культуру — глобальный. За редким исключением в политику не лез. Последовательно отстаивал латышский язык. Эту награду вполне можно было вручить лет десять назад».

Тем не менее сам Раймонд Паулс, похоже, остаётся выше всех комментариев и обсуждений. Хотя недавно в СМИ сообщалось о его проблемах со здоровьем и отменённых из-за этого концертах, он вновь, в своей привычной манере, с иронией прокомментировал получение награды. В беседе с порталом LSM.lv он признался:

«Мне сообщили в тот момент, когда единственным утешением было то, что я вообще ещё жив».

Сейчас маэстро чувствует себя лучше и снова вернулся на сцену. Недавно он вместе с певцом Интаром Бусулисом и актёром Андрисом Кейшем выступил в концерте «Шекспир. Сонеты». На концерте присутствовал и президент Латвии Эдгар Ринкевич, который сказал Паулсу слова признательности:

«Мы все волновались, когда узнали о проблемах со здоровьем. Но сегодня, увидев на концерте его энергию и улыбку, хочу пожелать ему творческого вдохновения, как можно больше концертов, которые его подпитывают. И правда — очень».

Сам маэстро снова прокомментировал полученную награду с потрясающей лёгкостью:

«Чтобы досадить Кейшу или Бусулису, я обязательно надену этот орден — пусть посмотрят, что у простого латыша есть такая награда. Они-то своё скажут — и вся латышская зависть вылезет наружу во всём своём величии. Класс!»

LA.LV

Читайте нас также:
#раймонд паулс #латвийские знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Певица демонстрирует отличную форму. Иконка видео
Изображение к статье: Деградация мозга: 2 ранних признака, которые мы не связываем со старением
Изображение к статье: Николь Кидман блистает на Vogue World — первое появление после развода
Изображение к статье: «Жив, курилка»: «ультрамутант» коронавируса снова распространяется — чем это грозит миру

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В час по чайной ложке: что такое микродозинг кофе, как пить правильно и почему
Люблю!
Изображение к статье: Никто и не подумает, что этот дедушка сосет кровь. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Правительство Литвы на месяц закрыло границу с Беларусью, есть исключения
В мире
Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика
Изображение к статье: Работодатель может отложить взносы, а пенсия станет меньше: власти ищут решение
Политика
Изображение к статье: Готовьте сразу два: этот картофельный пирог исчезает со стола мгновенно!
Люблю!
Изображение к статье: В час по чайной ложке: что такое микродозинг кофе, как пить правильно и почему
Люблю!
Изображение к статье: Никто и не подумает, что этот дедушка сосет кровь. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Правительство Литвы на месяц закрыло границу с Беларусью, есть исключения
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео