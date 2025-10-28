Здоровое питание играет ключевую роль в поддержании когнитивных функций и общего самочувствия. Мозг нуждается в постоянном поступлении питательных веществ для оптимальной работы.

Диетолог Лиза Эндрюс из США выделила пять продуктов, которые стоит включать в рацион для поддержания мозга.

Грецкие орехи

Богаты омега-3 жирными кислотами, которые снижают воспаление и защищают когнитивные функции. Орехи способствуют концентрации внимания и остроте ума. Благодаря питательности их удобно использовать в качестве перекуса между основными приёмами пищи.

Авокадо

Содержит мононенасыщенные жиры, снижающие уровень холестерина и поддерживающие здоровье сердца и мозга. Авокадо улучшает концентрацию и способствует повышению интеллектуальных функций.

Гранат

Богат полифенолами и другими растительными соединениями с противовоспалительным действием. Регулярное употребление граната и натурального гранатового сока связано с меньшим риском снижения когнитивных функций и слабоумия.

Шпинат

Листовая зелень, включая шпинат, содержит витамин С, бета-каротин и антиоксиданты, замедляющие старение мозга. Свежие листья способствуют нейрогенезу — образованию новых нервных клеток.

Черника

Ягода богата антоцианами, улучшающими работу мозга. Черника помогает улучшить память, обучаемость и положительно влияет на работу ЖКТ.

Для максимального эффекта продукты следует употреблять в составе сбалансированного рациона, сочетая с физической активностью и полноценным сном.