Слухи о романтических отношениях телеведущей и известного актера ходили уже давно. Дмитрий Нагиев даже не скрывал, что ищет общества обаятельной красотки.

Первая искра пробежала между Дмитрием Нагиевым и Юлией Меньшовой в 2002 году, тогда актер стал гостем программы «Продолжение следует». Когда выпуск показали в эфире, поклонники телеведущей оказались в шоке – их замужняя любимица явно была не против заигрываний брутального ловеласа, о чем свидетельствовали томные взгляды и звонкий смех.

Комментируя пикантный момент из своей биографии, дочь оскароносного режиссера наконец-то раскрыла правду. Как выяснилось, идея слегка «приправить» эфир принадлежала Нагиеву. В то время Меньшова имела довольно туманное представление о пиар-романах, поэтому не увидела в его поступке ничего предосудительного.

Но горячему артисту удалось одурачить давнюю приятельницу даже несколько лет спустя. В тот период телеведущая переживала развод, о чем был прекрасно осведомлен артист. Зная, что слухи о связи с известной красоткой сыграют ему на руку, Нагиев не постеснялся прикинуться ее возлюбленным. О том, как все было на самом деле, Меньшова поведала в свежем интервью в рамках шоу «50 вопросов».

«Дима к этому приложил руку. Я тогда не понимала, что это пиар называется. Спустя пару лет я развелась и приехала на “Кинотавр”. И вот он меня видит у красной дорожки и говорит: “Пойдем вместе пройдемся”. Я даже охнуть не успела, не поняла, зачем, — а потом уже думаю: “Ах ты собака, все ясно — теперь все напишут, что у нас роман”», — призналась Юлия Меньшова.

Не так давно актриса и телеведущая рассказала о самом страшном испытании в жизни, которым для нее оказался аборт. Из-за колоссального стресса и чувства вины рыдающую Меньшову долго не могли ввести в наркоз, и об этом трагическом моменте знаменитость не может забыть даже спустя годы.