О крахе брака Сассекских начали говорить уже вскоре после начала семейной жизни пары. Но, кажется, Меган и Гарри еще никогда не были так близки к расставанию, как сейчас. И в Великобритании, как говорят близкие к БКС инсайдеры, уже во всю готовятся к бракоразводному процессу младшего сына короля.

Все больше разговоров появляется на тему великого королевского воссоединения. Ходят слухи, что принц Уильям под напором Кейт Миддлтон и Карла III готов на встречу с братом во время рождественских праздников. Правда, при определенных условиях. Одно из них — никакой Меган.

Отношения старших членов семьи к герцогине Сассекской с каждым годом становится все менее терпимым. Все чаще инсайдеры из дворца дают понять, что все боятся новых откровений Маркл, которая продолжает делиться с публикой деталями о жизни под сенью Короны в подкастах, документальных фильмах и собственных проектах. Разумеется, Виндзоры ощущают угрозу.

Но куда большая беда может прийти в британскую королевскую семью в случае плохого развода Сассекских. По утверждению инсайдеров, Маркл «очень расстроена» стойким желанием мужа наладить отношения с родственниками. Учитывая такой поворот, в дворце якобы разрабатывается «план развода» в случае, если Меган наотрез откажется переезжать из Калифорнии обратно в Великобританию и предпочтет расторгнуть брак с Гарри. Уточняется, будто придворные готовятся к разводу Сассекских втайне. Что, впрочем, все равно не помешало утечке информации.

«Он (тайный план – прим. ред.) будет включать строгий запрет на разглашение информации, призванный предотвратить дальнейшее раскрытие личной жизни. Это как с принцессой Дианой, только на этот раз формулировки будут более строгими, а наказания за их нарушение — более суровыми», — уточняет инсайдер.