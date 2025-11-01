Жизнь Агаты Муцениеце в последнее время бьет ключем. Актриса ждет третьего ребенка, недавно вышла замуж за Петра Дрангу, а параллельно закончила съемки в комедийном сериале для СТС «Химкинские ведьмы».

Сюжет комедии с элементами фэнтези напоминает популярный в 00-е сериал «Зачарованные». Аферистки Марина, Света и Оля сначала выдают себя за медиумов, а потом случайно получают от уличной ведуньи реальный дар. Теперь одна слышит мысли, вторая — видит будущее, а третья — мертвых. Новые способности превращают жизни красоток в ад, поэтому подруги решают найти того, кто заберет эти «подарки судьбы» себе.

Муцениеце снималась в проекте будучи уже на большом сроке беременности, но стойко выдержала все испытания. «При выборе костюма сразу решили брать оверсайз, а уже на съемках меняли ракурсы, чтобы не было видно живота. Агата предупредила, что не первый раз снимается беременной, поэтому проблем не будет, и сдержала свое слово, была чуть ли не самой собранной и подготовленной. Она и падала, и бегала, и что только не делала на съемках. В общем, стойко выдержала», — хвалил звезду режиссер Максим Зыков.

«Ведьмы» выйдут на экраны уже в ноябре. В преддверие премьеры Агата рассказала о запомнившихся ей моментах съемочного процесса, ощущениях от третьей беременности, сюрпризах дочери и ностальгии по прошлому.

— Агата, чем в первую очередь запомнилась работа?

Это очень необычный проект, который запомнился количеством разных животных. У нас были все: пауки, жабы, зайчики, котята, лошади, козы, змеи. И самое классное, что животные очень круто играли. Профессионализм и магия Хогвартса, как говорится.

— Встречу с кем еще не скоро забудете?

Был огромный тарантул, я таких больших пауков еще не держала. И змей потрогала, и жабами меня обкладывали. Ощущение не то чтобы приятное, но страха не было, скорее волнительно и необычно.

— Как ваша беременность повлияла на съемки?

Я очень хотела играть в этом сериале, понимала, что складывается все идеально: успеваю сняться, уйти в декрет, насладиться премьерой и не пропасть на долгое время. Ведь всегда переживаешь, не хочется выпасть из обоймы. В итоге все прошло хорошо. Мы много снимали в торговом центре, где было уютно, тепло, весело и в доступе любая косметика и одежда. Моя дочь приезжала ко мне и покупала мне там подарки.

— А вы тоже не могли удержаться?

Я не люблю это, наоборот, мучаюсь, когда мы идем в магазин. Недавно к школе покупали одежду, поехали в торговый центр. Пришлось обойти все этажи и магазины, Мия во всех что-то мерила. В итоге мы вернулись в первый. В общем, ей все обычно не нравится, мы начинаем ругаться, с ней в этом плане тяжело. В отличие от дочки я захожу в магазин, вижу вещь и сразу: «О, классный спортивный костюм!» Даже не меряю, покупаю.

— Вы так же легко и расстаетесь с вещами?

Да, когда планировала переезд, решила взять с собой 20% от всех вещей, а остальное отдать в благотворительный фонд и родственникам, друзьям. У меня шкаф забит, много одежды с бирками, которую я даже ни разу не носила.

— Возвращаясь к съемкам «Ведьм», кажется, вам повезло с партнершами?

Это правда. В таких проектах очень важна химия между главными героями. Мы сошлись на разных энергиях, но произошла какая-то химическая реакция, формула оказалась рабочей, мы действительно подружились. В нашей компании Лера (Валерия Астапова) — зажигалочка. Я была на нее подписана еще до съемок и очень рада, что с ней поработала, потому что считаю Леру суперталантливой. С Аней (Анна Банщикова) знакомы давно и стали еще ближе общаться.

— В сериале один из самых необычных ваших образов — лысый. Каково это было — смотреть в зеркало и видеть себя такой?

Всегда хотела посмотреть, как буду выглядеть лысой, поэтому, когда мне сказали, что будет такой образ, обрадовалась. Даже показалось, что мне идет, в этом что-то есть. Подумала, что было бы классно для какой-то роли побриться налысо.

— Серьезно? Вы готовы к такому?

Да, но если побреюсь просто так, то буду как Бритни Спирс. А если для роли, то есть оправдание. Я бы сделала это для необычной, крутой, желательно драматической роли.

— Приходилось ли придерживаться каких-то ограничений во время съемок?

Решила, что потом похудею. Не так часто в жизни бываешь беременной, поэтому я себе позволяла все, кроме алкоголя и сигарет, конечно же. Помню, как раньше пыталась придерживаться правильного питания и потом жалела об этом. Просто, когда еще можно себя оправдать и есть все, что вздумается?

— Чувствуете ли вы себя по-другому в третий раз готовясь стать мамой?

Каждый опыт новый. Каждый раз — новый человек, новая душа. Но мне кажется, что у женщин с возрастом заложено быть лучшими матерями. Смотрю на свою мать: она любит внуков больше, чем детей. С возрастом приходит какая-то другая любовь, поэтому, конечно, по-другому.

— При этом ваши старшие учатся в школе, им тоже нужно уделять внимание.

Да, я вовлечена в процесс. Знаю расписание, меня добавили в родительские чаты, чего я раньше не делала. Мне нравится это, да и школа интересная.

— С домашними заданиями помогаете?

Считаю, что это забота ребенка, точно не моя. Я ведь в свое время сама делала, поэтому не проверяю. Если попросят помочь с английским — помогу, а с математикой — тут точно нет.

— Кроме школы, чем сейчас заняты дети?

Мия — конным спортом, художественной гимнастикой и вокалом. Тимофей занимается баскетболом и смешанными единоборствами. Мне хочется, чтобы у Тимы был баланс, не только спорт, но и что-то интеллектуальное, творческое. Год назад он классно рисовал, хочу возбудить в нем этот интерес снова. Ты же не будешь спортсменом всю жизнь, а рисовать на пенсии можно. Вот Джонни Депп продал картину за пять миллионов долларов!

— Кстати, кто всегда был вашим творческим ориентиром?

Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо. Они до сих пор для меня боги актерской игры. Когда смотришь, как Ди Каприо играет в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа», не понимаешь, как он это делает. Вот именно такие роли я и хочу: побриться налысо и сыграть «девушку с татуировкой дракона». Рок-н-ролла требует душа!

— Какой сериал или фильм ваш фаворит на все времена?

«Друзья»! Знаю наизусть и постоянно пересматриваю. Еще мне очень понравился «Засланец из космоса» — смешной, динамичный, конечно же, «Дрянь». А вот фэнтези мне не интересно. Я не из фанатов «Гарри Поттера».

— У вас дети разного возраста и в целом вы работаете и с начинающими актерами, и с совсем юными. Чувствуете ли вы эту пропасть между поколениями?

Мне кажется, что молодые нам, миллениалам, завидуют. Им нравится все, что нравилось нам когда-то. Ведь сейчас модно все, что было в нашей молодости: и кассеты VHS, и пластинки, и фото на пленку, и розовая Motorola. Вот Буланова снова на пике, Кадышева. Или мы просто такие классные инфлюенсеры, что заставили молодежь осознать, что наша молодость — это круто.

— А вы ностальгируете по прошлому?

Не по университету или школе, а скорее по детству в деревне. У меня в этом году не получилось съездить, но я очень люблю это место. Мне всегда нравилось ходить за грибами, из колодца набирать воду, топить печку. Такое времяпровождение люблю.

— А если говорить про молодых актеров. Чем они отличаются от вашего поколения?

Мне кажется, манера играть в кино стала другой. Если у моего поколения — более яркая манера существования, то у них приближенная к жизни. Они разговаривают тише, реакций меньше. Это не значит, что они менее талантливые, просто другой стиль игры. Это, как знаете, иногда включаешь старый фильм и не можешь его смотреть, потому что все очень медленно развивается. Настолько все ускорилось, что такое кино теперь испытание.