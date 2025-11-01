Baltijas balss logotype
Почему мы готовы на всё, лишь бы ничего не делать 0 188

Lifenews
Дата публикации: 01.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему мы готовы на всё, лишь бы ничего не делать

Прокрастинация — явление, знакомое почти каждому. Мы можем часами листать соцсети, смотреть видео или внезапно наводить порядок на рабочем столе, лишь бы не приступать к важному делу. Почему так происходит и что на самом деле скрывается за этим поведением?

Не лень, а защита

Часто прокрастинацию путают с ленью, но на деле она — форма психологической защиты. Мозг стремится избежать неприятных эмоций, связанных с задачей: страха провала, скуки, усталости или неуверенности. Поэтому он подсовывает «безопасные» альтернативы — видео, переписку, перекус.

Самокритика мешает действию

Многие откладывают дела не из-за безделья, а из-за чрезмерного перфекционизма. Кажется, что задача должна быть выполнена идеально, а сил или вдохновения на это нет. В итоге — откладывание «до лучших времён», которые не наступают.

Исследования психологов Хуана Диаса-Моралеса и Джозефа Феррари показывают: около 25% людей прокрастинируют из-за низкой самооценки. Чем больше человек себя критикует, тем меньше у него энергии для реальных действий.

Технологии подливают масла в огонь

Современные уведомления, чаты и соцсети делают концентрацию почти невозможной. Даже короткий звонок или сообщение сбивают фокус, и мозгу нужно время, чтобы «вернуться» к задаче.

Первый шаг к победе над прокрастинацией — минимизировать внешние раздражители. Выключить уведомления, закрыть лишние вкладки и создать себе пространство для работы.

Стресс усиливает круг прокрастинации

Чем больше вы откладываете, тем больше чувствуете вину и тревогу — и тем труднее начать. Этот замкнутый круг можно разорвать, если не винить себя за срывы, а мягко возвращаться к задаче. Маленькие шаги лучше, чем полное бездействие.

Главное — начать с осознания

Прокрастинация не делает вас слабым или ленивым. Это сигнал, что вам некомфортно с задачей или собой. Поняв причину, вы сможете подобрать подходящий способ справиться с ней.

Если вы дочитали эту статью до конца — вы уже сделали первый шаг к осознанности и движению вперёд.

Источник: stebel

#стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

