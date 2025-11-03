«Циники и подонки»: люди все чаще выбрасывают домашних животных на улицу

Дата публикации: 03.11.2025
В одной только России ежегодно бездомными становятся около 100 тысяч питомцев - люди просто выбрасывают их на улицу.

В России ежегодно бездомными становятся около 100 тысяч питомцев. Число оказывающихся на улице животных раскрыл первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, передают западные СМИ.

По его словам, большинство животных выбрасывают на улицу в конце дачного сезона на территории садовых товариществ.

«Циничная абсолютно история, потому что люди в сентябре, в начале октября выбрасывают тех, кого они взяли в апреле, в мае. Полгода собачка пожила там, от нее избавились. Все, наигрался ребенок», — констатировал Бурматов. По словам ряда экспертов, число подобных случаев только растет.

Эксперты уточняют, что действующее законодательство РФ предусматривает штрафы до 30 тысяч рублей (около 300 евро - прим.) для хозяев за выброшенное животное, однако для того, чтобы привлечь владельца к ответственности, требуется введение регистрации и учета каждого животного. Такая практика на сегодняшний день действует только в 20 российских регионах. «А остальным не надо?» — возмутился Бурматов.

