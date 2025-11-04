Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Врач объяснила причину запаха тухлой рыбы от женских гениталий 1 2064

Lifenews
Дата публикации: 04.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Врач объяснила причину запаха тухлой рыбы от женских гениталий
ФОТО: Global Look Press

Гинеколог: запах тухлой рыбы от гениталий появляется при вагинозе.

Неприятный запах от гениталий может появляться у женщин при проблемах с интимным здоровьем, заявила кандидат медицинских наук, гинеколог Илона Агрба.

Агрба объяснила, что в норме запах интимной зоны должен быть нейтральным или слегка кисловатым. Если же он стал сильным и напоминающим аромат тухлой рыбы, это может быть признаком бактериального вагиноза, при котором нарушается баланс микрофлоры влагалища. Помимо запаха, на заболевание будут указывать жидкие пенистые или сероватые выделения. При этом чаще всего покраснения, зуда или боли не будет.

Еще одна причина неприятного запаха женских гениталий — кандидоз, также известный как молочница, отметила гинеколог. В этом случае проблему легко распознать по специфическому сильному кислому запаху и творожистым выделениям, сопровождающимся зудом, покраснением, раздражением.

«Специфический запах от гениталий может быть вызван и некоторыми половыми инфекциями. Например, при трихомониазе обильные зеленовато-пенистые выделения могут иметь неприятный запах, а при гонорее они будут откровенно гнойными и дурно пахнущими», — предупредила Агрба.

×
Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
5
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео