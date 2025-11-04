Неприятный запах от гениталий может появляться у женщин при проблемах с интимным здоровьем, заявила кандидат медицинских наук, гинеколог Илона Агрба.

Агрба объяснила, что в норме запах интимной зоны должен быть нейтральным или слегка кисловатым. Если же он стал сильным и напоминающим аромат тухлой рыбы, это может быть признаком бактериального вагиноза, при котором нарушается баланс микрофлоры влагалища. Помимо запаха, на заболевание будут указывать жидкие пенистые или сероватые выделения. При этом чаще всего покраснения, зуда или боли не будет.

Еще одна причина неприятного запаха женских гениталий — кандидоз, также известный как молочница, отметила гинеколог. В этом случае проблему легко распознать по специфическому сильному кислому запаху и творожистым выделениям, сопровождающимся зудом, покраснением, раздражением.

«Специфический запах от гениталий может быть вызван и некоторыми половыми инфекциями. Например, при трихомониазе обильные зеленовато-пенистые выделения могут иметь неприятный запах, а при гонорее они будут откровенно гнойными и дурно пахнущими», — предупредила Агрба.