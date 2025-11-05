На торгах Sotheby's в ноябре будет выставлен золотой унитаз, созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом. Стартовая цена лота весом около 101 кг составит $10 000 000.

Аукционный дом Sotheby's выставит на торги золотой унитаз, созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

Как пишет WSJ, в Sotheby's рассчитывают, что итоговая стоимость лота будет выше. Полностью функционирующий унитаз Каттелана выставят на аукционе, который пройдет 18 ноября.

В комментарии WSJ представитель Sotheby’s Дэвид Гальперин рассказал, что перед продажей золотой унитаз установят в штаб-квартире аукционного дома на Манхэттене. Потенциальным покупателям будет разрешено осмотреть его на месте, но им не разрешат им воспользоваться, указывает издание. «Мы не хотим, чтобы люди сидели на этом произведении искусства», — сказал Гальперин.

Изначально Каттелан планировал создать пять одинаковых версий произведения, чтобы, как пишет WSJ, поставить вопрос о том, какие пространства в музее считаются священными, а какие — мирскими. Первый экземпляр был установлен в ванной комнате Музея Гуггенхайма в Нью-Йорке в 2016 году. Три года спустя музей отправил унитаз в Бленхеймский дворец в Англии, где его установили в ванной комнате Уинстона Черчилля. В 2019 году воры украли работу — произведение Каттелана так и не было найдено. Унитаз, который будет выставлен на аукционе Sotheby's, является второй версией работы художника. Он принадлежит частному коллекционеру, который приобрел его в 2017 году.