История открытия

Французский математик, физик, механик и философ Блез Паскаль предложил способ, как побудить человека изменить мнение, ещё за три столетия до того, как психологи стали изучать влияние убеждения.

Паскаль писал:

«Когда мы хотим переубедить кого-то, доказав, что он глубоко ошибается, то должны придерживаться определённой тактики. Важно понять, под каким углом другой человек смотрит на рассматриваемый вопрос. Важно признать, что если смотреть на вещи под его углом, он, конечно же, прав. Человек будет удовлетворён нашими словами, ведь никто не любит ошибаться. Одновременно он признает, что действительно не рассмотрел все стороны вопроса и задумается над ними. Мы достигнем того, что никто не останется в обиде: ведь ни один человек не может видеть абсолютно все стороны. А то, что он прав «со своей колокольни» – это чистая правда».

«Людей, как правило, лучше убеждать исходя из аргументов, к которым они пришли сами, чем навязывать свои мысли».

Как работает метод

Проще говоря, Паскаль советовал сначала отметить, в чём собеседник прав. Затем мягко подвести его к мысли, которую вы хотите донести, чтобы он решил, что пришёл к этому самостоятельно.

Артур Маркман, профессор психологии Техасского университета, подтверждает:

«Чтобы заставить кого-то передумать, сначала заверьте его в том, что он абсолютно прав. Это успокоит человека и лишит возможности упрямо отвергать любые аргументы. Если же начать убеждать с фразы «вы не правы», первая реакция будет: «Я не хочу сотрудничать». Но если начать с: «Согласен, ваши замечания разумны», — вы сигнализируете о готовности к сотрудничеству. После этого вы можете выразить свои соображения, которые собеседник с большой вероятностью примет как «общие»».

Маркман подчёркивает, что собеседник должен чувствовать: его никто не принуждал менять мнение. Если человек сам приходит к идее, ему легче её принять и гордиться ею, в отличие от ситуации, когда чужой авторитет навязывает убеждение.

Заключение

Метод Блеза Паскаля, которому более 350 лет, до сих пор работает: сначала признаём правоту собеседника, а затем аккуратно подводим к нужной мысли, чтобы он принял её как собственную.

Источник: "Тайны мироздания"