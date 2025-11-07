Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Михаил Саакашвили за решёткой: тюрьма, здоровье и личная жизнь экс-президента 2 427

Lifenews
Дата публикации: 07.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Михаил Саакашвили за решёткой: тюрьма, здоровье и личная жизнь экс-президента

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня находится в тюрьме, отбывая более 12 лет заключения. Его судьба сочетает политические скандалы, проблемы со здоровьем и бурную личную жизнь. Что известно о состоянии Саакашвили и его отношениях сейчас — в материале.

Причины заключения Саакашвили

Михаил Саакашвили был осуждён по нескольким уголовным делам, среди которых громкое «дело о пиджаках». Следствие утверждало, что бывший президент потратил около 5,4 миллиона долларов из бюджета на личные нужды — отдых в дорогих курортах, проживание в элитных отелях, косметологические процедуры и брендовую одежду. Об этом сообщал YouTube-канал «Хочу!!!».

Дополнительно ему вменили незаконное пересечение государственной границы, избиение депутата Валерия Гелашвили, помилование лиц, осуждённых за убийство, и ряд других дел.

В марте 2025 года Тбилисский городской суд приговорил Саакашвили к 9 годам лишения свободы за растрату и 4,5 годам — за пересечение границы. С учётом ареста в 2021 году, бывший президент уже отбыл четыре года заключения, а суммарно его срок составит 12 лет и 6 месяцев.

Состояние здоровья: голодовка, деменция и болезни

С момента ареста Саакашвили несколько раз объявлял голодовку, протестуя против действий властей. Эти меры сильно сказались на здоровье, и политика перевели в тюремную больницу.

Адвокаты утверждают, что его состояние ухудшилось: у бывшего президента диагностировали деменцию и туберкулёз, а лечение за рубежом становится необходимым. Сам Саакашвили предполагает, что на его здоровье могли воздействовать российские агенты.

Личная жизнь: брак и новый роман

Личная жизнь Саакашвили не менее обсуждаема, чем его судебные дела. Он состоит в браке с Сандрой Рулофс с 1993 года. Рулофс дважды была первой леди Грузии, родила Саакашвили двух сыновей и, по словам близких, ждёт его из тюрьмы.

В то же время у политика появился новый роман с украинской депутаткой Лизой Ясько, младшей на 24 года. Пара публично подтвердила отношения, хотя официально Саакашвили ещё не был разведен.

В 2023 году Ясько родила дочь Жасмин. Первоначально отец ребёнка не назывался, но позже стало известно, что это Саакашвили. Эту информацию подтвердила и мать политика.

История Михаила Саакашвили сегодня — это сочетание тюрьмы, болезней и сложной личной жизни. Его судьба остаётся в центре внимания политиков, СМИ и общественности, показывая, как тесно переплетаются власть, здоровье и отношения.

Источник: news.hochu

×
Читайте нас также:
#Саакашвили
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео