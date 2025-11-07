Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня находится в тюрьме, отбывая более 12 лет заключения. Его судьба сочетает политические скандалы, проблемы со здоровьем и бурную личную жизнь. Что известно о состоянии Саакашвили и его отношениях сейчас — в материале.

Причины заключения Саакашвили

Михаил Саакашвили был осуждён по нескольким уголовным делам, среди которых громкое «дело о пиджаках». Следствие утверждало, что бывший президент потратил около 5,4 миллиона долларов из бюджета на личные нужды — отдых в дорогих курортах, проживание в элитных отелях, косметологические процедуры и брендовую одежду. Об этом сообщал YouTube-канал «Хочу!!!».

Дополнительно ему вменили незаконное пересечение государственной границы, избиение депутата Валерия Гелашвили, помилование лиц, осуждённых за убийство, и ряд других дел.

В марте 2025 года Тбилисский городской суд приговорил Саакашвили к 9 годам лишения свободы за растрату и 4,5 годам — за пересечение границы. С учётом ареста в 2021 году, бывший президент уже отбыл четыре года заключения, а суммарно его срок составит 12 лет и 6 месяцев.

Состояние здоровья: голодовка, деменция и болезни

С момента ареста Саакашвили несколько раз объявлял голодовку, протестуя против действий властей. Эти меры сильно сказались на здоровье, и политика перевели в тюремную больницу.

Адвокаты утверждают, что его состояние ухудшилось: у бывшего президента диагностировали деменцию и туберкулёз, а лечение за рубежом становится необходимым. Сам Саакашвили предполагает, что на его здоровье могли воздействовать российские агенты.

Личная жизнь: брак и новый роман

Личная жизнь Саакашвили не менее обсуждаема, чем его судебные дела. Он состоит в браке с Сандрой Рулофс с 1993 года. Рулофс дважды была первой леди Грузии, родила Саакашвили двух сыновей и, по словам близких, ждёт его из тюрьмы.

В то же время у политика появился новый роман с украинской депутаткой Лизой Ясько, младшей на 24 года. Пара публично подтвердила отношения, хотя официально Саакашвили ещё не был разведен.

В 2023 году Ясько родила дочь Жасмин. Первоначально отец ребёнка не назывался, но позже стало известно, что это Саакашвили. Эту информацию подтвердила и мать политика.

История Михаила Саакашвили сегодня — это сочетание тюрьмы, болезней и сложной личной жизни. Его судьба остаётся в центре внимания политиков, СМИ и общественности, показывая, как тесно переплетаются власть, здоровье и отношения.

