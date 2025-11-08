В столичном кинотеатре «Художественный» прошла премьера фильма Надежды Михалковой «Огненный мальчик». Картина выходит в широкий прокат с 6 ноября. Первыми ее оценили звезды кино, в том числе представители актерской династии Табаковых.

Вдова Олега Табакова Марина Зудина пришла вместе с сыном Павлом и дочкой Машей. Компанию им составила девушка Павла Ксения Ермоленко.

Марина Зудина в сентябре отметила 60-летний юбилей. Актриса выглядит просто великолепно: на лице не следа от морщинок, тщательно подобранный наряд и дорогие аксессуары.

После смерти именитого мужа Марина легко могла бы снова выйти замуж: такая красавица наверняка пользуется вниманием у мужчин. Но, по отзывам знакомых, артистка решила хранить верность покойному супругу и даже не думает о том, чтобы устроить свою личную жизнь.

«Зудина любила мужа безумно. И даже сейчас, когда Марину, насколько я знаю, окружают поклонники, преимущественно молодые мужчины, она никого всерьез не воспринимает. Хотя красивая женщина, могла бы легко устроить личную жизнь», - говорит подруга Зудиной.

30-летний Павел Табаков и его 36-летняя избранница Ксения Ермоленко встречаются уже пять лет, однако лишь недавно начали выходить в свет как пара. В соцсетях поклонники Табакова вовсю сравнивают Ксению с мамой актера. По их мнению, девушка смотрится ровесницей Зудиной – настолько блестяще вдова Табакова выглядит в своем возрасте.

В зрительном зале Павел и его подруга не смогли удержаться от нежностей. Ксения что-то рассказывала бойфренду, и Павел пришел в восторг от ее шуток. Актер нежно взял любимую за руку и восхищенно смотрел на нее.