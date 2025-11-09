В соцсетях разгорелся неожиданный ажиотаж вокруг возможной внебрачной дочери скончавшегося в 2015 году легендарного актера Льва Дурова. Все началось с поста российско‑израильского журналиста Аркадия Майофиса, который устроил своеобразную «перекличку» потомков российских знаменитостей, обосновавшихся в Израиле.

Среди множества комментариев внимание пользователей привлекла запись женщины по имени Ольга, заявившей:

Я, Оля Дурова, дочка Льва Дурова, пока не живу в Израиле, но израильтянка, и планирую переезд с детьми.

Ситуация сразу вызвала вопросы: у покойного Льва Константиновича действительно была дочь - Екатерина, скончавшаяся в 2019 году в возрасте 60 лет, тогда как Ольге всего 43 года.

При этом женщина носит отчество Львовна, что формально соотносится с именем актера, а по немногочисленным фото в соцсетях она поразительно похожа на Льва Дурова - те же черты лица, тот же взгляд.

Реакция официальной семьи оказалась однозначной: внук актера Иван Ершов категорически отрицает существование внебрачной наследницы, заявляя, что у его дедушки была только одна дочь - Екатерина Дурова, и о другой наследнице он, дескать, никогда не слышал.

Мать Ольги, 86‑летняя женщина, также отказалась от комментариев, назвав тему личной и заявив, что обсуждать ее ни с кем не собирается. После шквала вопросов от журналистов Ольга удалила свой комментарий и закрыла профиль. Таким образом, ситуация остается загадкой: с одной стороны, имеются косвенные улики - отчество, возраст, поразительное внешнее сходство, с другой - категоричные опровержения семьи и молчание самой Ольги.

Может ли эта история оказаться правдой? Вполне.

Со своей единственной женой, актрисой Ириной Кириченко, Дуров прожил 57 лет. Они познакомились в 1953-м в Школе‑студии МХАТ, поженились год спустя - скромно, с килограммом болгарского винограда вместо свадебного пира. Жили в коммуналке за занавеской, позже - в крохотной отдельной квартире. В 1959‑м родилась их Екатерина, которая пошла по стопам родителей. А Ирина сознательно оставалась в тени супруга, посвятив себя семье. В 2009 году Кириченко сломала шейку бедра и стала лежачей больной. Дуров ухаживал за ней два года. Она умерла в 2011‑м.

Еще до смерти супруги Дуров стал появлялся на публике с молодой помощницей Оксаной Радченко. Судьба свела их в 1999 году на антрепризном спектакле «Афинские вечера»: Оксана работала помощником режиссера, а Лев Константинович блистал на сцене. Со временем она заняла особое место в жизни артиста - многие называли ее последней любовью актера.

Сейчас даже спустя годы Оксана не скрывает своих чувств. В соцсетях она публикует пронзительные посты с фотографиями Дурова, сопровождая их искренними признаниями: «Такого я искала всегда», «С ума сойти, тебя нет рядом 10 лет!», «Я люблю этого человека! Он лучший».