Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Раскрыт способ избежать «эффекта квадратной головы» после дневного сна 1 322

Lifenews
Дата публикации: 09.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт способ избежать «эффекта квадратной головы» после дневного сна
ФОТО: Unsplash

Человек может чувствовать себя разбитым, если долго спал днем.

Сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова объяснила, почему после дневного сна человек может чувствовать себя разбитым. По словам врача, причиной плохого самочувствия после сна днем являются физиологические процессы, запускающиеся в случае если человек проспал слишком долго. «Если человек днем погрузился в стадию глубокого сна, серотонин начинает вырабатываться слишком активно и может влиять на сосудистый тонус. Из-за этого возникают разбитость и головная боль», — объяснила она.

Чтобы избежать подобных негативных последствий, Черкасова посоветовала следовать универсальной формуле безопасного дневного отдыха и спать 15-20 минут. Этого достаточно, чтобы стать бодрее, при этом за это время человек не успеет погрузиться в глубокий сон и не получит «эффект квадратной головы». При этом просыпаться, по ее словам специалистки, надо не позднее, чем в три часа дня — это позволит избежать проблем с засыпанием ночью.

Если же человек проснулся разбитым, Черкасова посоветовала прогуляться, сделать несколько физических упражнений или выпить чашку чая или кофе, чтобы нормализовать тонус сосудов.

×
Читайте нас также:
#здоровый образ жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео