Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Анджелина Джоли рассказала о своей поездке в Херсон и показала фото 1 243

Lifenews
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Legacy of War Foundation

Legacy of War Foundation

ФОТО: пресс-фото

50-летняя Анджелина Джоли на днях посетила Николаев и Херсон. В своих соцсетях она рассказала, как прошла её поездка.

"Постоянно чувствовалась угроза беспилотников. Было слышно тихое гудение в небе. Местные называют это "сафари на людей". <...> Был момент, когда нам пришлось остановиться и переждать, пока дрон пролетал над головами. Я была в защитном снаряжении, и для меня это длилось всего пару дней. А эти семьи живут так каждый день", — написала актриса и добавила, что многие говорили с ней "о психологическом бремени постоянной угрозы и более глубоком страхе — быть забытыми миром".

По словам звезды, ей трудно понять, как "в мире с такими возможностями к дипломатии простые жители в Украине, Судане, Газе, Йемене" и не только вынуждены страдать каждый день, как будто "власть имущие ничего не могут сделать, чтобы прекратить эти конфликты и защитить граждан". В заключение Анджелина выразила восхищение местными волонтёрами и всеми, кто их поддерживает: "Если они могут найти в себе силы, правительства должны сделать то же самое".

xfcgvh.jpgxfcghv.jpgdfghbhj.jpg

Это уже второй визит Джоли в регион после начала войны России и Украины. Ранее актриса посещала Львов. Тогда она зашла в местное кафе и пообщалась на вокзале с пассажирами эвакуационного поезда из Покровска.

×
Читайте нас также:
#война РФ и Украины #Анджелина Джоли
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео