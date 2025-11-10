"Постоянно чувствовалась угроза беспилотников. Было слышно тихое гудение в небе. Местные называют это "сафари на людей". <...> Был момент, когда нам пришлось остановиться и переждать, пока дрон пролетал над головами. Я была в защитном снаряжении, и для меня это длилось всего пару дней. А эти семьи живут так каждый день", — написала актриса и добавила, что многие говорили с ней "о психологическом бремени постоянной угрозы и более глубоком страхе — быть забытыми миром".

По словам звезды, ей трудно понять, как "в мире с такими возможностями к дипломатии простые жители в Украине, Судане, Газе, Йемене" и не только вынуждены страдать каждый день, как будто "власть имущие ничего не могут сделать, чтобы прекратить эти конфликты и защитить граждан". В заключение Анджелина выразила восхищение местными волонтёрами и всеми, кто их поддерживает: "Если они могут найти в себе силы, правительства должны сделать то же самое".

Это уже второй визит Джоли в регион после начала войны России и Украины. Ранее актриса посещала Львов. Тогда она зашла в местное кафе и пообщалась на вокзале с пассажирами эвакуационного поезда из Покровска.