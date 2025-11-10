Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представит моновыставку «Марк Шагал. Радость земного притяжения». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея.

Выставка такого формата станет первой за 40 лет. Основу экспозиции составят произведения из отечественных музейных и частных собраний «русского периода» (конец 1900-х годов - 1922 г.), который является одним из самых насыщенных и важных в творчестве художника.

«Рядом с наполненными бытовыми деталями работами будут соседствовать более метафоричные, обобщенные композиции, созданные на рубеже 20-х годов прошлого века. В этот период в творчестве Шагала появляются неожиданные для того времени картины с образами влюбленных, символические воплощения чувств», - говорится в сообщении.

Центром экспозиции станет реконструкция зрительного зала Еврейского камерного театра, для которого художник в 1920 году расписал девять панно. Здесь же посетители смогут ознакомиться с письмом Шагала в дирекцию театра с просьбой дать возможность увидеть его работу не только публике, посещающей спектакли, но и всем желающим.

На выставке также будут представлены произведения из так называемой витебской серии. Там можно будет увидеть работы «Над городом» и «Прогулка», где узнаваемые образы витебских улиц переплетаются со сказочными мотивами.

Из собрания Пушкинского музея будут представлены иллюстрации Шагала к поэме Николая Гоголя «Мертвые души», которые были созданы в 1923-1926 годах, когда художник покинул Россию.

Также экспозиция включит работы, которые никогда прежде не выставлялись или десятилетиями не покидали запасники музеев. В частности, впервые в таком объеме будет представлен цикл рисунков, посвященных Первой мировой войне. Кроме того, посетители увидят иллюстрации Шагала к книге сказок Дер Нистера, а также саму книгу, которая была опубликована только один раз - в 1917 году - на идише.

«Проект предлагает по-новому открыть для себя искусство Марка Шагала, который даже в эмиграции продолжал возвращаться в своем творчестве на родину», - отметили в музее. Выставка будет открыта для посетителей в Белом зале главного здания музея с 11 декабря 2025 по 15 марта 2026 года.

Марк Захарович (Моисей Хацкелевич) Шагал (6 июля или 7 июля 1887, Лиозно, Витебская губерния, Российская империя — 28 марта 1985, Сен-Поль-де-Ванс, Прованс, Франция) — русский и французский художник еврейского происхождения. Учился у Юделя Пэна, затем — у Николая Рериха и Льва Бакста в Санкт-Петербурге, в 1911—1913 годах — в Париже, где жил в «Улье».

После революции преподавал, основал Витебский городской музей и Витебское художественное училище. В 1922 году эмигрировал из РСФСР, с 1937 года — гражданин Франции. Помимо живописи и графики занимался сценографией, монументальным и декоративно-прикладным искусством. Автор плафона парижской Оперы (1964) и панно для Метрополитен-оперы (1966). Также писал стихи на идише, автор мемуаров «Моя жизнь». Один из самых известных представителей художественного авангарда XX века. В творчестве Шагала ярче всего прослеживаются связанные с детством и юностью витебские и традиционные еврейские мотивы. Музой художника на протяжении всей его жизни была супруга Белла Шагал (1895—1944).