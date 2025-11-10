Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Петербурге откроется огромная выставка Марка Шагала 1 234

Lifenews
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Картина Марка Шагала «Над городом» (1918 г.).

Картина Марка Шагала «Над городом» (1918 г.).

В 1922 году художник эмигрировал из России, с 1937 года — гражданин Франции.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представит моновыставку «Марк Шагал. Радость земного притяжения». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея.

Выставка такого формата станет первой за 40 лет. Основу экспозиции составят произведения из отечественных музейных и частных собраний «русского периода» (конец 1900-х годов - 1922 г.), который является одним из самых насыщенных и важных в творчестве художника.

«Рядом с наполненными бытовыми деталями работами будут соседствовать более метафоричные, обобщенные композиции, созданные на рубеже 20-х годов прошлого века. В этот период в творчестве Шагала появляются неожиданные для того времени картины с образами влюбленных, символические воплощения чувств», - говорится в сообщении.

Центром экспозиции станет реконструкция зрительного зала Еврейского камерного театра, для которого художник в 1920 году расписал девять панно. Здесь же посетители смогут ознакомиться с письмом Шагала в дирекцию театра с просьбой дать возможность увидеть его работу не только публике, посещающей спектакли, но и всем желающим.

На выставке также будут представлены произведения из так называемой витебской серии. Там можно будет увидеть работы «Над городом» и «Прогулка», где узнаваемые образы витебских улиц переплетаются со сказочными мотивами.

Из собрания Пушкинского музея будут представлены иллюстрации Шагала к поэме Николая Гоголя «Мертвые души», которые были созданы в 1923-1926 годах, когда художник покинул Россию.

Также экспозиция включит работы, которые никогда прежде не выставлялись или десятилетиями не покидали запасники музеев. В частности, впервые в таком объеме будет представлен цикл рисунков, посвященных Первой мировой войне. Кроме того, посетители увидят иллюстрации Шагала к книге сказок Дер Нистера, а также саму книгу, которая была опубликована только один раз - в 1917 году - на идише.

«Проект предлагает по-новому открыть для себя искусство Марка Шагала, который даже в эмиграции продолжал возвращаться в своем творчестве на родину», - отметили в музее. Выставка будет открыта для посетителей в Белом зале главного здания музея с 11 декабря 2025 по 15 марта 2026 года.

Марк Захарович (Моисей Хацкелевич) Шагал (6 июля или 7 июля 1887, Лиозно, Витебская губерния, Российская империя — 28 марта 1985, Сен-Поль-де-Ванс, Прованс, Франция) — русский и французский художник еврейского происхождения. Учился у Юделя Пэна, затем — у Николая Рериха и Льва Бакста в Санкт-Петербурге, в 1911—1913 годах — в Париже, где жил в «Улье».

Shagal_Choumoff.jpg

После революции преподавал, основал Витебский городской музей и Витебское художественное училище. В 1922 году эмигрировал из РСФСР, с 1937 года — гражданин Франции. Помимо живописи и графики занимался сценографией, монументальным и декоративно-прикладным искусством. Автор плафона парижской Оперы (1964) и панно для Метрополитен-оперы (1966). Также писал стихи на идише, автор мемуаров «Моя жизнь». Один из самых известных представителей художественного авангарда XX века. В творчестве Шагала ярче всего прослеживаются связанные с детством и юностью витебские и традиционные еврейские мотивы. Музой художника на протяжении всей его жизни была супруга Белла Шагал (1895—1944).

×
Читайте нас также:
#искусство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео