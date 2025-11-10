У Анны Седоковой очередные неприятности. Последние несколько дней певица очень плохо себя чувствует.

Те, кто со мной долго, все понимают», — с такими словами артистка вышла на связь накануне в разделе Stories собственного микроблога в Instagram. До этого Анна объяснилась с публикой в своем Telegram, где рассказала, что у нее случилось обострение. Как известно, экс-солистка группы «ВИА Гра» давно страдает от крапивницы

«Крапивница вернулась. Я каждый раз думаю, что она ушла навсегда, а она возвращается обратно. Жжет все тело. Опухает все лицо. Но я не сдаюсь. Многолетняя борьба с ней выработала во мне силу и стойкость. Уколола вчера свой укол. И даже успела сходить на концерт Вани Дмитриенко, потому что я не дам ей себя победить! Так что иногда, когда человек молчит или даже танцует , это совершенно не означает, что у него все хорошо. Но мы со всем справимся», — написала Седокова.

В такие дни Анну спасают только инъекции. Но даже с ними звезде приходится нелегко. Более того, певице становится настолько нехорошо, что она порой даже не в силах нормально заниматься обыденными делами.

«Были очень сложные дни. Я три раза чуть не упала в обморок на концерте. Ужасалась своему отражению в зеркале каждое утро. Мое тело горело огнем . Но я не сдавалась. И не сдамся. Была на важной деловой встрече и договорилась о новом сотрудничестве», — дополнила свой рассказ Анна.

