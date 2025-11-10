Врач Малышева в строгой форме призвала мужчин следить за холестерином, сахаром и давлением.

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева обратилась к мужчинам с призывом. «Вы должны контролировать холестерин, сахар и артериальное давление, чтобы не было поражения сосудов. (...) Для вас это самое главное», — заявила Малышева, обращаясь к мужчинам.

Поражение сосудов может привести к инфарктам и инсультам, предупредил ее коллега, врач-кардиолог Герман Гандельман.

Ранее Малышева и ее коллеги по программе «Жить здорово!» посоветовали мужчинам сделать три женских теста, чтобы выявить рак. В частности, специалисты призвали следить за уровнем гормона бета-ХГЧ, анализ на который обычно сдают беременные женщины.