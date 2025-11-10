Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Вы должны это делать!» Малышева обратилась с призывом к мужчинам 0 2212

Lifenews
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Вы должны это делать!» Малышева обратилась с призывом к мужчинам
ФОТО: Youtube

Врач Малышева в строгой форме призвала мужчин следить за холестерином, сахаром и давлением.

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева обратилась к мужчинам с призывом. «Вы должны контролировать холестерин, сахар и артериальное давление, чтобы не было поражения сосудов. (...) Для вас это самое главное», — заявила Малышева, обращаясь к мужчинам.

Поражение сосудов может привести к инфарктам и инсультам, предупредил ее коллега, врач-кардиолог Герман Гандельман.

Ранее Малышева и ее коллеги по программе «Жить здорово!» посоветовали мужчинам сделать три женских теста, чтобы выявить рак. В частности, специалисты призвали следить за уровнем гормона бета-ХГЧ, анализ на который обычно сдают беременные женщины.

Читайте нас также:
#здоровье #мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео