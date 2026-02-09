Холод, ветер и сухой воздух делают губы уязвимыми зимой. Облизывание только усугубляет проблему — рассказываем, почему и как правильно ухаживать.

Зимой губы обветриваются сильнее, чем остальная кожа лица. Основная причина — их уникальная анатомия. Клетки губ в шесть раз тоньше, чем кожа лица, и лишены естественного защитного жирового слоя. Слизистая оболочка губ почти не содержит жиров, поэтому в холодном и сухом воздухе они быстро теряют влагу, трескаются и шелушатся. В тяжёлых случаях появляется красная кайма и развивается хейлит.

Многие стараются увлажнить губы слюной, но этого делать категорически нельзя. В слюне есть ферменты — амилаза и липаза, которые разрушают защитный слой и дополнительно раздражают кожу. При испарении слюны губы теряют влагу ещё быстрее, и эффект получается противоположный ожидаемому.

Эксперты советуют зимой пользоваться только увлажняющими бальзамами и маслами для губ, особенно с натуральным составом, без красителей, консервантов и ароматизаторов. Бальзам следует наносить перед выходом на улицу и периодически обновлять во время прогулки, чтобы избежать трещин и сухости.

источник