Обнаружены неочевидные факторы развития инфаркта 0 449

Lifenews
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обнаружены неочевидные факторы развития инфаркта
ФОТО: Unsplash

Психические расстройства повышают риск инфарктов.

Крупный обзор данных более чем 22 миллионов человек показал, что некоторые психические расстройства могут быть связаны с повышенным риском инфаркта и других острых сердечных состояний. Анализ провели исследователи из Университета Калгари, изучив десятки ранее опубликованных работ. Результаты исследования опубликованы в JAMA Psychiatry.

Наиболее устойчивую связь ученые обнаружили для посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и нарушений сна. У людей с ПТСР риск инфаркта оказался заметно выше, чем у тех, кто не сталкивался с этим расстройством. Повышенный риск также наблюдался при депрессии и тревожных расстройствах, хотя в этих случаях данные были менее однозначными.

Авторы отмечают, что психические расстройства часто сочетаются с уже известными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний — повышенным давлением, диабетом, нарушениями обмена веществ. Кроме того, хронический стресс, воспаление и проблемы со сном могут дополнительно нагружать сердечно-сосудистую систему.

Исследователи подчеркивают: речь идет не о прямой причине, а о статистической связи. Тем не менее результаты указывают на важность комплексного подхода к здоровью — когда психическое состояние рассматривается не отдельно, а как часть общего сердечно-сосудистого риска.

#депрессия #сон #стресс #инфаркт #здоровье #статистика
