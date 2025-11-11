Фото: @karna.val
Певица Валя Карнавал показала фото в откровенном свадебном образе.
Бблог и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала фото в откровенном свадебном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.
24-летняя исполнительница предстала перед камерой в белом топе с глубоким декольте, поверх которого надела облегающее мини-платье в тон. Также она дополнила наряд чулками, поясом и фатой и примерила остроносые туфли на каблуках.
При этом артистка снялась в помещении, напоминающем ЗАГС, где вместо гостей на стульях сидели манекены.
