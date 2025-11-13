Ксения Собчак умеет устраивать праздники, о которых потом говорит весь шоу-бизнес. Ее 44-летие стало не просто светским событием, а настоящим спектаклем — и в прямом, и в переносном смысле. В минувшие выходные телеведущая собрала в одном из банкетных залов Москвы друзей, коллег и, как она сама призналась, людей, готовых к самоиронии.

Но если шоу, подготовленное супругом Константином Богомоловым, стало главным сюжетом вечера, то подарки, которые Ксения начала показывать спустя несколько дней, — не менее обсуждаемая часть праздника. И, судя по сторис именинницы, ее друзья умеют удивлять.

Культовая телеведущая не скрыла восторга от презентов, которыми ее осыпали знаменитые друзья. После празднования 44-летия у Ксении появились новые украшения Hermes, часы Patek Philippe и коллекционная сумка.

Собчак, известная своим чувством стиля, не удержалась и показала в блоге внушительную коллекцию подарков — гору брендовых пакетов и коробок, аккуратно выстроенных в кадре: «Статистика брендов мне нравится. Больше всего подарков Cartier, Bvlgari, Chanel и Hermes».

Первым в объектив попало украшение от Hermes — ожерелье из розового золота высшей пробы. Стоимость такого аксессуара достигает двух миллионов рублей. Среди подарков также оказались золотые запонки Chanel с культовым логотипом — около 200 тысяч рублей (2000 евро), и браслет Cartier, элегантный и минималистичный.

Особое внимание подписчиков привлекли часы Patek Philippe, выполненные из белого золота и инкрустированные бриллиантами. Их цена — около четырех миллионов рублей (40 000 евро). Но самым необычным презентом вечера стал клатч в форме ежика, который Собчак получила от Филиппа Киркорова. Артист, известный своей любовью к эпатажу и модным деталям, в очередной раз проявил фантазию. Ксения не скрыла восторга: «Это просто вау!»

Напомним, Константин Богомолов устроил для жены не просто банкет, а настоящее театральное представление. В центре сюжета, как нетрудно догадаться, была сама именинница. Режиссер поставил двухактный спектакль о жизни Ксении — с юмором, самоиронией и тонкими отсылками к ее карьере. Собчак позже призналась, что подобный формат вечера пришелся ей по душе. Она поблагодарила мужа и гостей, отметив, что далеко не каждый способен воспринимать шутки на свой счет. Журналистка подчеркнула, что ее близкие люди умеют смеяться над собой, и именно это объединяет их.

На вечере Собчак можно было увидеть Полину Гагарину, IOWA с мужем, Марианну Максимовскую, Яну Расковалову, Игоря Верника, Лолиту Милявскую и, конечно, Филиппа Киркорова. Некоторые моменты торжества быстро разошлись по соцсетям. Так, Ида Галич рассказала, что «великий тролль» Богомолов заставил Ксюшу танцевать с Игорем Верником под музыку, которая звучала на ее свадьбе с Виторганом. Максим, к слову, на вечере не присутствовал, но праздник посетили сын Платон и мама Ксении — Людмила Нарусова, которые стали самыми дорогими гостями именинницы.