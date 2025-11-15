Стало известно о новых проблемах в отношениях мятежного принца Гарри с женой Меган Маркл. Люди из окружения пары поделились печальными подробностями.

Герцог Сассекский по-прежнему нацелен на мир с британской королевской семье. Хотя еще несколько лет назад Гарри публично озвучивал свои обиды на ближайших родственников, сейчас он готов зарыть топор войны. Вот только Меган Маркл делает все для того, чтобы этого не случилось.

Осознанно или нет, но «трудная» герцогиня продолжает портить свой имидж. Недавно от нее и Гарри сбежала очередная подчиненная. И не кто-нибудь, а Эмили Робинсон, известная также своей работой и на Netflix. У Сассекских женщина продержалась всего три месяца, став очередным ценным кадром, который не смог вытерпеть характер Меган.

«Эмили — один из самых опытных и невозмутимых специалистов по связям с общественностью — она не уходит без веской причины. Тот факт, что она так быстро ушла, говорит о многом. Меган относится к своим сотрудникам как к съёмочной группе, постоянно раздавая указания и внося внезапные изменения. Это изматывает людей», — рассказал инсайдер из Голливуда, который хорошо знаком со сложной ситуацией Сассекских.

Так почему же источник утверждает, что Гарри «в ярости поссорился» с Меган? Ведь в прошлом он не раз отстаивал честь и достоинство своей супруги. Даже один раз подрался с родным братом, о чем и рассказал в мемуарах «Запасной». Но похоже, что у принца уже иссякло терпение и он больше не способен терпеть проблемный характер Меган.

«Гарри уже достаточно. Его раздражают постоянные отставки персонала и разговоры о том, что Меган слишком сложная. Он упорно трудится над восстановлением своего имиджа и восстановлением отношений с семьей, но каждая новая отставка отбрасывает его назад. Он ясно дал ей понять: нужно что-то менять», — рассказал один из соратников герцога Сассекского.

«Его (Гарри – прим. ред.) самый большой страх — Меган, которую назовут подобно Эллен Дедженерес или даже Харви Вайнштейну, обвинят в жестоком обращении с начальником, что может привести их к движению #MeToo», — отметил другой инсайдер. Будто этого было мало, Гарри уже оказался в новом скандале из-за стремления жены быть в кругу голливудских селебрити.

На днях прошла масштабная вечеринка по случаю 70-летия Крис Дженнер, матриарха клана Дженнер-Кардашьян. Пока в Великобритании проходили траурные мероприятия по случаю Дня памяти, Гарри и Меган развлекались в США. И хотя принц не забыл прикрепить к костюму традиционный мак, как знак уважения ко всем павшим Великобритании в военных конфликтах, люди недовольны. На этом фоне в Сети даже появилась новость, что Гарри с женой потребовали у Крис Дженнер удалить все фотографии с вечеринки, на которых их можно было заметить. Но вряд ли опального Сассекского это спасет от очередной волны критики.