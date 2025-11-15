Baltijas balss logotype
Телеведущая Гузеева попала в скандал с недвижимостью на Бали 0 347

Lifenews
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Знаменитой артистке захотелось в тепленькие края.

Знаменитой артистке захотелось в тепленькие края.

"Я тоже заплатила за виллу и ничего не получила. Саму обманули!"

Попавшая в скандал из-за махинаций с продажей вилл на Бали Лариса Гузеева впервые решила прокомментировать резонансную историю. Рекламировавшая услуги подозреваемого в мошенничестве Сергея Домогацкого ведущая молчала несколько месяцев.

Как сообщал ряд СМИ, минимум 27 человек потеряли миллионы, вложив средства в проекты Домогацкого. Когда никто не получил обещанных вилл, народный гнев обрушился на Ларису Гузееву. Кто-то требовал проверить ведущую программы «Давай поженимся!» по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере».

Гузеева с лета старалась избегать щекотливой темы. Однако когда сейчас журналистам удалось подловить Ларису Андреевну, ее терпение, по всей видимости, не выдержало. Сначала она попыталась воззвать к совести корреспондента.

«Вы не имеете к этому отношение! Это просто была реклама! Миллион человек рекламировали именно у Домогацкого. Посмотрите пожалуйста. Вам не стыдно? Кто вас сюда пропустил?»— задалась вопросом явно не ожидавшая такого столкновения с представителями СМИ звезда.

После уже сама Лариса Андреевна вытащила телефон и начала снимать журналиста. А заодно причислила и себя к жертвам афер с виллами. «Ко мне могла быть какая-то предъява, если бы я была с ним (с Домогацким – прим. ред.) в доле. Я тоже эту недвижимость не получила», — заявила Гузеева.

Справедливости ради, в Сети действительно есть ролик, в котором ведущая передачи «Давай поженимся!» подписывает документы и Домогацкий поздравляет ведущую Первого канала с покупкой. Но, как теперь утверждает Лариса Андреевна, никакой недвижимости она так и не увидела.

Между тем история с виллами на Бали не дает покоя людям. Недавно ее обсуждали в эфире канала НТВ в программе «Звезды сошлись», одной из ведущих которой является Лера Кудрявцева. К слову, после выпуска разразился новый скандал. Гузеевой не понравилось, что ее имя мелькало в сюжете передачи, и артистка публично в своем блоге уколола Кудрявцеву:

«Дорогая, ты забыла предупредить меня о записи эфира. И запамятовала рассказать зрителю, что и сама Сереже Домогацкому - не чужой человек. Ужасная рассеянность!»

Звезда фильма «Жестокий романс» даже не знала о существовании этой недвижимости, передает Telegram-канал 112.

«Это просто была реклама! Миллион человек ее рекламировали! Вам не стыдно? Ко мне могла быть какая-то предъява, если бы я была с ним в доле. Я тоже заплатила за виллу и ничего не получила. Саму обманули!» — заявила Лариса Гузеева.

Читайте нас также:

#скандалы
