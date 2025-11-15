По итогам шестилетнего комплексного археологического обследования, направленного на обнаружение древних каменных крепостей за период от предысторических времен до династии Шан (около 1600 г. до н.э. – 1046 г. до н.э.) на северо-западе Китая найдено 573 подобных объекта.

Соответствующие работы на территории округа Юйлинь провинции Шэньси начались в 2019 году. С помощью существующих карт водных систем археологи определили местоположения древних крепостей, после чего были организованы сбор образцов, аэрофотосъемка и картографирование обнаруженных объектов.

Согласно обследованию, упомянутые крепости просуществовали в период с 2800 г. до н.э. до 1000 г. до н.э, то есть с позднего периода неолитической культуры Яншао до стыка династий Шан и Чжоу (1046 до н.э. – 256 г. до н.э.).

Ареал яншаоских культур — среднее течение реки Хуанхэ и её главного притока реки Вэйхэ (полностью или частично на территории современных провинций Шаньдун, Хэбэй, Хэнань, Шаньси, Шэньси, Нинся и Ганьсу). Некоторые ученые считают, что яншаосцы пришли на Хуанхэ с юга. Предполагается, что они говорили на одном из сино-тибетских языков.

Наиболее развитыми ремеслами были производство орудий из камня и кости и гончарное ремесло. Каменные и костяные изделия тщательно полировались, зачастую имели аккуратно просверленные отверстия. Также распространено было ткацкое ремесло.

В конце III тыс. до н. э. группе культур Яншао на смену пришла группа поздненеолитических культур чёрной керамики, которую принято называть Луншань

Глава исследовательской группы Ма Минчжи в разговоре с журналистами отметил, что большинство найденных сооружений расположены вдоль берегов рек. Крепости часто были окружены несколькими поселениями без оборонительных каменных стен, что в явной степени демонстрирует их кластерную взаимосвязь, пояснил ученый.