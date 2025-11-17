Россиянин отправился в кругосветное путешествие и оказался заточён в Америке — он резко лишился денег, вынужден бомжевать и не знает, как вернуться на родину.

31-летний Дмитрий из Саратова — заядлый турист. За последние 1,5 года исколесил Азию, часть Европы и Африки, а дальше отправился покорять Южную Америку. Финансировал путешествия благодаря другу, который когда-то одолжил у него крупную сумму и потихоньку отдавал. Ежемесячно путешественник получал по $400–500. Но в сентябре товарищ неожиданно пропал, перестал переводить деньги и выходить на связь.

Так райский отдых Дмитрия резко превратился в борьбу за выживание. Финансы быстро закончились в «ноль». Попытки найти работу без знания языка оказались безуспешными. Иностранные посольства его игнорируют, а в русскоязычных чатах просто насмехаются.

Путешественник превратился в скитальца: ночевал на улицах и в аэропортах, с едой помогали прохожие либо Дмитрий добывал пропитание в океане, вылавливая морских ежей и крабов.

Через несколько месяцев россиянин практически пешком дошёл до Перу (автостоп в том регионе не развит) и нашёл-таки временное пристанище в хостеле. За койку и еду он трудится разнорабочим. Дмитрий до сих пор не знает, как выбраться из заточения. И рассматривает даже радикальные способы:

«Даже пытаюсь узнать, могут ли меня депортировать из страны, если нарушу закон нахождения. Но мне говорят, вряд ли депортируют», —рассказал «Базе» Дмитрий.